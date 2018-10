Rencontrez 6cure aux Assises de la Sécurité Stand 177 du 10 au 13 octobre 2018

La 18ème édition des Assises de la Sécurité aura lieu du 10 au 13 octobre 2018 à Monaco. Comme chaque année, 6cure sera présent à cet événement. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur notre stand (177, Forum Ravel)pour découvrir les évolutions majeures de notre offre de protection contre les DDoS, selon les différents axes de développement que nous avons suivis cette année.

Nous pourrons également partager avec vous notre nouvelle approche, consistant à se placer du point de vue de l'attaquant, afin de mieux appréhender la problématique d'une menace DDoS, toujours plus prégnante et évolutive. Ce sera l'occasion pour nos experts de vous présenter notre savoir-faire en matière de tests de résistance aux attaques, sur lequel nous construisons actuellement une offre de service destinée à toujours mieux servir les entreprises que nous protégeons.

Ne loupez pas notre atelier, « Protection DNS: risques & opportunités », le jeudi 11 octobre à 16h

La présentation que nous réaliserons s'oriente vers les menaces liées aux DNS dans différentes situations :

- contexte entreprise : hijacking, tunneling, espionnage, fuite d'informations indésirables, DDoS

- contexte opérateur : empoisonnement de caches, Water Torture (https://youtu.be/Potu_P8frec), DDoS, NXDomain attacks, détection des botnets, propagation de malwares

Enfin, notre premier support pédagogique sur la « Taxonomie des attaques DDoS » sera également disponible sur notre stand, n'hésitez pas à venir nous le demander.