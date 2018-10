Rendement légèrement positif pour les caisses de pension en septembre (UBS)

Zurich (awp) - Les caisses de pension affichent un rendement légèrement positif au cours du mois de septembre. Ces établissements engrangent une performance mensuelle moyenne de 0,07% après déduction des frais, dans la foulée d'un recul de 0,50% en août, selon le pointage mensuel d'UBS.

Tous les groupes de référence ont réalisé des rendements mensuels aussi bien positifs que négatifs, précise le communiqué publié vendredi.

"Les données économiques et la Réserve fédérale américaine ont davantage contribué à la volatilité des marchés entre fin septembre et début octobre que le différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine", estiment les économistes de la première banque helvétique.

Le meilleur résultat mensuel (0,93%) est le fait d'une caisse de pension dont la fortune se situe entre 300 millions et 1 milliard de francs suisses, tandis que le plus faible (-0,89%) a été comptabilisé dans le groupe des caisses de pension dont la fortune gérée est supérieure à 1 milliard de francs suisses.

De janvier à septembre, le rendement de moyenne est de +0,24%. Les grandes caisses de pension affichent une performance de +0,34%, les moyennes +0,32% et les petites +0,10%.

tp/lk/jh