René Marty placé à la tête de Reyl Overseas

Genève (awp) - Reyl Overseas, filiale du groupe bancaire genevois Reyl, a nommé un directeur général en la personne de René Marty. Au bénéfice de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur financier, le nouveau responsable a notamment dirigé entre 2009 et 2017 une succursale d'UBS spécialisée dans la clientèle américaine, Swiss Financial Advisers.

Reyl Overseas, basée à Zurich, été créé pour répondre aux besoins spécifiques des citoyens et contribuables américains, indique lundi le groupe dans un communiqué. La filiale est agréée par le gendarme financier des Etats-Unis, la Securities & Exchange Commission (SEC).

fr/jh