Renforcement du COMEX du Groupe SEB

Pour accompagner ses ambitions stratégiques, le Groupe SEB (Paris:SK) renforce son Comité Exécutif et annonce la nomination de 4 nouveaux membres :

Philippe SCHAILLEE est nommé Directeur Général Adjoint en charge des Produits et de l’Innovation ;

est nommé Directeur Général Adjoint en charge des Produits et de l’Innovation ; Cathy PIANON est nommée Directrice Générale, Affaires Publiques et Communication ; Directrice du cabinet du Président-Directeur Général ;

est nommée Directrice Générale, Affaires Publiques et Communication ; Directrice du cabinet du Président-Directeur Général ; Vincent ROUILLER est nommé Directeur Général, Recherche ;

est nommé Directeur Général, Recherche ; Philippe SUMEIRE est nommé Directeur Général, Juridique.

Philippe SCHAILLEE est nommé Directeur Général Adjoint en charge des Produits et de l’Innovation à compter du 6 avril 2021. Il rapportera directement à Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE.

Philippe SCHAILLEE a intégré en 1994 le Groupe Sara Lee en Belgique où il occupa différentes fonctions jusqu’à devenir en 2008 SVP, Chief Marketing Officer, pour l’ensemble des catégories du Groupe aux

Etats-Unis. En 2012, Philippe SCHAILLEE intègre DE Master Blenders où il occupe la fonction de Directeur Général de la filiale française. A la suite de l’acquisition des activités café de Mondelez, il pilotera leur intégration pour la France, et participera activement à la cession de Carte Noire.

En 2016, Philippe SCHAILLEE intègre le Groupe Jacob Douwe Egberts (JDE), il a la mission de redresser la division Professionnelle.

Philippe SCHAILLEE est diplômé de l’Université Catholique de Louvain en Belgique et d’un MBA de la Vlerick Leuven Gent Management School.

Cathy PIANON est nommée Directrice Générale Affaires Publiques et Communication ; Directrice du cabinet du Président-Directeur Général. Elle rapporte directement à Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE.

Après avoir exercé les fonctions de Directrice des Affaires Publiques, Communication et RSE, membre du Comité de Direction de Disneyland Paris, Cathy PIANON a rejoint le Groupe SEB en janvier 2019. Elle a occupé des fonctions similaires chez VIVENDI, VINCI, Bureau VERITAS et VEOLIA Environnement. Son périmètre de responsabilités inclut toutes les activités relatives aux Affaires Publiques, à la Communication, aux réseaux sociaux et aux relations externes. Membre d’Entreprises et Médias, Cathy PIANON est également administratrice de l’agence de communication EPOKA. Depuis 2021, elle siège également au Conseil d’Administration de la marque LAGOSTINA rachetée par le Groupe SEB en 2005.

Après des études à l’IPAG, Cathy PIANON est diplômée de l’ENA CHEE promotion Mario Soares. Elle a également suivi un programme en Stratégie à l’INSEAD.

Vincent ROUILLER est nommé Directeur Général, Recherche.

Il rapporte à Philippe SCHAILLEE.

Après avoir intégré le Groupe SEB en juin 2007 en qualité de Directeur des Opérations Industrielles au sein de la BU Électrique Culinaire pour les catégories Petit-Déjeuner et Boissons, Vincent ROUILLER est nommé en 2013 Directeur Industriel de la BU Électrique Culinaire, avant de devenir Directeur du Développement de la BU PEM en 2016.

Vincent ROUILLER a vécu plusieurs années à l’étranger – au Cameroun, en Estonie, aux États-Unis et en Allemagne – et dispose d’une grande expérience en R&D, Innovation et Marketing Produit Global. Il a exercé différentes fonctions, d’abord au Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), puis dans la Marine américaine, au sein du Groupe Adidas et chez FAGOR/BRANDT.

Vincent ROUILLER est titulaire d’un master en Sciences des Polymères de l’Université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), d’un diplôme d’Ingénieur en Physique-Chimie ainsi que d’un Executive MBA de l’ESCP-EAP en France. Il a également suivi un programme en Marketing International à l’INSEAD et un programme en Management Avancé à l’IMD (International Institute for Management Development) de Lausanne, en Suisse.

Philippe SUMEIRE est nommé Directeur Général Juridique. Il rapporte à Nathalie LOMON, Directrice Générale Adjointe en charge des finances.

Philippe SUMEIRE a intégré MOULINEX en 1998 en tant que Directeur Juridique et Secrétaire Général du Conseil d’administration.

À la suite de l’acquisition de MOULINEX en 2001, il a été nommé Directeur Juridique du Groupe SEB. Depuis 2011, il exerce également les fonctions de Secrétaire Général du Conseil d’administration du Groupe SEB.

Avant de rejoindre le Groupe, Philippe a travaillé au sein de grandes entreprises, telles que PSA, ELF ATOCHEM, Club Med et GIAT Industries. Fort d’une solide expérience en droit des affaires, il est également Président de la Commission Rhône-Alpes du Cercle Montesquieu, qui fait partie de l’Association des directeurs juridiques de France.

Philippe SUMEIRE est titulaire d’un master en Droit des Affaires Internationales et d’un doctorat en Droit Privé de l’Université d’Aix-Marseille III. Il a également suivi un programme en Marketing International à l’INSEAD et un programme en Management Avancé à l’IMD (International Institute for Management Development) de Lausanne, en Suisse.

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2020 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

