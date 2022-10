Rennes sur un nuage, Brest et Reims se neutralisent

Le Stade Rennais ne s'arrête plus. Ce dimanche, les hommes de Bruno Génésio ont déroulé face à Montpellier lors de la 13e journée de Ligue 1 (3-0). Au Roazhon Park, l'inévitable Martin Terrier a ouvert le score pour porter son total de buts à 8 en championnat cette saison. Arnaud Kalimuendo a doublé la mise en première période alors que l'ancien niçois Amine Gouiri a participé à la fête en fin de match. Rennes remporte un 5e match de suite et grimpe sur le podium, en attendant le résultat de la rencontre de Lorient contre Nice. Montpellier concède un 5e revers de rang et chute à la 14e place. De son côté, Reims est allé récupérer un point précieux dans la course au maintien sur la pelouse de Brest (0-0). Les Champenois ont pu compter sur une grosse performance de leur gardien et n'ont plus perdu depuis 5 rencontres. Reims est 13e. Brest reste dans la zone rouge, à la 18e place.

par Matthieu Cointe (iDalgo)