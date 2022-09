Renonciation par la Chine à des prêts sans intérêt pour l'Afrique d'une valeur égale ou inférieure à 1 % de ses prêts au continent-étude

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré en août qu'il avait annulé 23 prêts à 17 pays africains qui arrivaient à échéance en 2021, mais n'a pas donné plus de détails.

Les prêts annulés étaient d'une durée de 10 à 30 ans et valaient jusqu'à 610 millions de dollars au total, ont estimé des chercheurs de l'Université de Boston, en utilisant une base de données des prêts de l'Etat chinois compilée par les chercheurs.

La Chine a renoncé à certains prêts aux pays africains depuis 2000 lorsqu'elle a annulé des prêts accordés dans les années 1980 et 1990, bien qu'elle adopte généralement une position plus dure sur la restructuration des prêts aux nations en développement dans le cadre de son initiative "Belt and Road" (BRI) lancée en 2013, selon les analystes.

Les créanciers publics chinois se sont engagés à accorder 53,8 milliards de dollars de prêts à l'Afrique entre 2000 et 2012, selon la base de données de l'Université de Boston, qui suit les prêts accordés depuis 2000, de sorte que les prêts annulés le mois dernier ne représentent qu'une infime partie.

" L'octroi et l'annulation (de prêts sans intérêt) sont des outils diplomatiques et symboliques importants dans les pratiques de prêt de la Chine ", indique le rapport, rédigé par Jyhjong Hwang et Oyintarelado Moses.

Ils ajoutent que ces prêts "s'apparentent davantage à des instruments de politique étrangère qu'à des instruments financiers axés sur les résultats".

Les prêts sans intérêt de la Chine à l'Afrique, qui ont notamment financé des bâtiments gouvernementaux, des stades et des hôpitaux, sont généralement traités comme des subventions, selon les chercheurs et les responsables des gouvernements africains.