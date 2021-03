Rénovation énergétique des copropriétés : les professionnels de l'immobilier s'engagent aux côtés d'Emmanuelle Wargon

Le protocole est signé pour une durée de trois avec des points d'étapes réguliers qui permettront d'ajuster les actions des pouvoirs publics et organisations professionnelles.

Le protocole d'engagement volontaire en faveur de la rénovation énergétique des copropriétés est téléchargeable ici

Les copropriétés sont une cible importante et spécifique de la politique de rénovation. En France on dénombre environ 740 000 copropriétés qui comprennent plus de 9,7 millions de logements, soit près d'un tiers du parc résidentiel. Par ailleurs, la mécanique et la dynamique des travaux de rénovation en copropriétés obéissent à des problématiques très différentes du parc de maisons individuelles : information et sensibilisation des copropriétaires, règles de décisions, type et montant de travaux, etc.

C'est pourquoi, des actions spécifiques ont d'ores et déjà été engagées par le Gouvernement pour accompagner ce secteur particulier, notamment en renforçant le financement des travaux en copropriété et en simplifiant le parcours de rénovation.

Depuis janvier, MaPrimeRénov' est étendue aux copropriétés avec l'aide spécifique MaPrimeRénov' Copropriétés, délivrée au syndicat de copropriétaires et conditionnée à un gain énergétique minimum de 35 %. Cette aide, versée au collectif des copropriétaires, répond à une demande forte des professionnels de l'immobilier. L'aide peut se cumuler avec une aide individuelle pour les ménages aux revenus modestes et très modestes occupant leur logement. De plus, en 2021, MaPrimeRénov' sera ouverte aux propriétaires bailleurs pour financer des travaux en parties privatives.

Depuis le 1er mars et jusqu'à fin avril, une campagne de communication valorisant MaPrimeRénov' Copropriétés se déploie à l'égard du grand public, des conseils syndicaux et des syndics. En écho à cette campagne, les organisations professionnelles signataires du protocole d'engagement ont d'ores et déjà lancé des actions pédagogiques sur cette nouvelle aide à l'attention de leurs adhérents.

Pour simplifier le parcours de rénovation énergétique en copropriété, le Gouvernement soutient dans le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets la mise en place d'un plan pluriannuel de travaux systématisé. Ce plan permettra aux copropriétaires d'anticiper les besoins de rénovation de la copropriété en éclairant sur la qualité du bâti de l'immeuble et les travaux à entreprendre de manière prioritaire, travaux énergétiques compris. Cette mesure permet également de favoriser, sans attendre, la rénovation énergétique des logements en copropriété. C'est une condition essentielle pour anticiper et accompagner l'interdiction progressive de location des passoires énergétiques à partir du 1er janvier 2028, au titre de la décence du logement.