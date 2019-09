Rentabilité en forte hausse pour Hilti après huit mois

Zurich (awp) - En dépit d'un environnement économique devenu plus exigeant, Hilti a poursuivi sa croissance après huit mois en 2019. Dégageant des revenus en progression, le spécialiste liechtensteinois de l'outillage et des systèmes de fixation a vu son bénéfice net bondir de 11,2% en l'espace d'un an à 365 millions de francs suisses.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a gagné 11,1% à 506 millions de francs suisses, malgré des effets de change défavorables et la poursuite des investissements, écrit vendredi l'entreprise en mains familiales établie à Schaan.

Le chiffre d'affaires s'est quant à lui hissé à 3,91 milliards, en progrès de 4,2%. Exprimée en devises locales, la croissance s'est inscrite à 6,4%.

Reflet des tensions politiques au niveau international et local, l'environnement économique n'est pas devenu plus simple, a noté le directeur général du groupe, Christoph Loos, cité dans le communiqué. Et dans un contexte de dynamique économique affaiblie, la croissance des ventes a légèrement reculé. De plus, l'euro, comme la livre britannique, se sont notamment à nouveau affaiblis.

Hilti a cependant continué d'afficher une vive croissance en Europe et en Amérique du Nord, les ventes progressant dans les deux régions de 7,1% en devises locales. L'expansion s'est aussi révélée soutenue en Amérique latine, la hausse s'y inscrivant à 9,4%, à la faveur essentiellement de la bonne tenue des affaires au Brésil.

Dans la zone Asie/Pacifique, les revenus ont crû de 4,7%, freinés notamment par un environnement difficile à Hong Kong et en Corée du Sud. La région Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique a quant à elle présenté une croissance encore plus faible, soit de 2,8%, reflet principalement des difficultés consécutives aux tensions politiques dans les pays du Golfe et en Turquie.

Evoquant la suite de l'exercice, l'entreprise, qui employait fin août plus de 29'600 salariés, s'attend à devoir relever des défis dans quelques pays, alors que l'environnement général devrait devenir plus volatil du fait des divergences internationales en matière de politique commerciale. Pour l'ensemble de l'année, Hilti table sur des taux de croissance de 5% environ pour son chiffre d'affaires et sa rentabilité.

