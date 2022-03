Rentabilité et revenus en baisse pour Ruag MRO en 2021

Zurich (awp) - Ruag MRO Holding a souffert l'an dernier de la réduction de ses activités ainsi que des coupes portées aux budget de l'armée suisse. Affichant des ventes en repli pour son 2e exercice mené en tant que société indépendante, l'entreprise née de la scission de l'ex-Ruag Holding en deux entités a vu son bénéfice net se tasser à 23 millions de francs suisses, contre 31 millions douze mois auparavant.

Le chiffre d'affaires s'est contracté de 5% à 647 millions de francs suisses, indique jeudi Ruag MRO Holding, société contrôlée par la Confédération et chapeautant les activités de défenses pour l'armée suisse. Les commandes se sont elles aussi repliées, soit de 4,1% à 693 millions. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de manière nettement plus prononcée, à savoir de 43% à 17 millions, la marge correspondante passant de 4,5% à 2,7%.

Outre les cessions et la réduction du budget de l'armée, le tassement s'explique aussi l'accroissement de dépenses en recherche et développement. D'autre part, les mesures d'élimination d'anciennes charges ainsi que le rattrapage des retards de remise en état dans les activités immobilières de Ruag Real Estate ont pesé sur le résultat.

Evoquant l'avenir, Ruag MRO fait preuve de prudence, d'importants défis financiers restant à relever. "La pression sur le résultat restera élevée et le besoin d'investissement continuera d'augmenter", poursuit l'entreprise. D'importants investissements devront être consentis en vue de rattraper le retard en matière d'immobilier, d'informatique, de systèmes de contrôle et de direction, avertit Ruag MRO.

vj/jh