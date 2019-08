Réouverture de l'aéroport de Hong Kong, plus de 200 vols annulés

(Précisions, déclarations)

SHANGHAI, 13 août (Reuters) - L'aéroport de Hong Kong a rouvert mardi matin, au lendemain d'une manifestation antigouvernementale sur le site que la Chine a décrite comme "terroriste", mais les autorités aéroportuaires ont prévenu que le trafic aérien devrait encore être perturbé au fil de la journée.

La principale compagnie de la cité semi-autonome, Cathay Pacific, a indiqué sur son site internet avoir annulé plus de 200 vols à destination et en partance de l'aéroport de Hong Kong.

La direction aéroportuaire a publié mardi à 06h00 (22h00 GMT lundi) une note sur l'application officielle de l'aéroport pour annoncer la reprise des vols, tout en indiquant que leur programmation devrait de nouveau être perturbée.

La présence de quelque 5.000 manifestants antigouvernementaux à l'aéroport de Hong Kong pour une quatrième journée consécutive, lundi, avait poussé la direction aéroportuaire à annuler les vols alors prévus dans l'après-midi.

Pour la plupart, les contestataires ont quitté les lieux peu après minuit dans la nuit de lundi à mardi. Une cinquantaine d'entre eux étaient encore présents sur le site mardi matin, a constaté un journaliste de Reuters.

L'aéroport de Hong Kong est l'un des plus fréquentés de la planète. Il s'agit de la première plateforme mondiale pour le fret aérien et du huitième aéroport le plus important en terme de trafic passagers, avec 73 millions de passagers par an, selon les données de la Commission international aéroportuaire.

Un journaliste de Reuters a constaté que plus de 100 voyageurs s'étaient massés devant un guichet d'enregistrement de la compagnie Cathay aux premières heures de la journée de mardi.

"La façon dont la situation a été gérée la nuit dernière a été chaotique", a déclaré Kate Flannery, une Australienne devant se rendre à Paris. "J'ai eu l'impression d'errer, personne ne nous a donné d'information", a-t-elle ajouté.

D'après un conseiller clientèle de Cathay ayant refusé de préciser son identité, la quasi-totalité des vols prévus par la compagnie étaient entièrement remplis. "Il est possible que la direction de l'aéroport annule des vols supplémentaires afin de contrôler le trafic aérien", a-t-il dit. (Brenda Goh et Felix Tam; Jean Terzian pour le service français)