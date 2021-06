Réouverture : les centres commerciaux Carmila France retrouvent le niveau de fréquentation de 2019

Depuis la réouverture des commerces le 19 mai 2021, les centres commerciaux Carmila France témoignent d’un fort dynamisme. Ils enregistrent une fréquentation en hausse de près de 21% par rapport à la même période de 2020 et accueillent 130 nouvelles enseignes.

Une fréquentation en forte hausse, qui démontre l’attachement des Français à leurs centres commerciaux.

Regulatory News:

Le 19 mai 2021, les commerces et terrasses de restaurants ont rouvert après plusieurs mois de fermeture. Les centres commerciaux Carmila France (Paris:CARM) ont retrouvé leurs clients et commerçants dans le respect du protocole sanitaire, l’intégralité des sites ayant obtenu le label « Mesures sanitaires Covid-19 vérifié par AFNOR Certification ».

Les centres commerciaux Carmila France enregistrent une hausse de fréquentation de 20,9% entre le 19 et le 30 mai 2021 par rapport à la même période en 2020. Ils atteignent 97% de la fréquentation enregistrée sur la même période en 2019.

Ces résultats démontrent, comme lors des réouvertures précédentes, une véritable appétence des Français pour les centres commerciaux ancrés dans leur territoire. La qualité des dispositifs sanitaires, le dynamisme d’une offre commerciale adaptée aux attentes des clients et innovante, l’efficacité d’une communication client omnicanale et la mobilisation sans faille des commerçants sont autant d’éléments qui expliquent ces résultats.

130 nouvelles boutiques.

Dans le cadre de la réouverture des commerces le 19 mai, Carmila a annoncé l’ouverture de 130 nouvelles boutiques sur l’ensemble de son parc en France.

Parmi ces ouvertures, l’extension du centre commercial Nice Lingostière, attenant à l’un des hypermarchés Carrefour les plus puissants. Dans le cadre d’un projet réalisé en partenariat avec les acteurs locaux visant à accompagner le développement de l’Eco-Vallée, le centre a accueilli 50 nouvelles boutiques et restaurants dont 40% de franchisés et d’indépendants locaux.

En complément de l’arrivée de grandes enseignes comme H&M, Kiabi ou Mango, le site a accueilli de nouveaux concepts innovants, à l’instar du Repaire des Sorciers, La Barbe de Papa, Bambino, Toc Toque ou Even. Au sein de cette commercialisation très dynamique, Carmila a implanté le premier Cultura de la Métropole niçoise.

« Nous sommes très heureux d’avoir choisi le centre Carmila de Nice Lingostière pour notre 1ère implantation dans la métropole niçoise. Cette ouverture nous permet de capter une nouvelle clientèle familiale en phase avec nos cibles. Les premiers chiffres sont particulièrement encourageants et je salue notamment la qualité de l’accompagnement des équipes locales de Carmila ». Moahd Kaddur, Directeur du Cultura de Nice Lingostière.

Ces ouvertures, qui contribuent à renouveler l’offre commerciale, sont particulièrement plébiscitées par les clients. Ainsi la fréquentation du centre commercial Nice Lingostière est en hausse de 49% du 19 mai au 30 mai 2021 par rapport à la même période en 2020.

« Nous attendions cette réouverture avec impatience et sommes heureux de pouvoir retrouver nos commerçants et nos clients. Le dynamisme de la fréquentation et des ouvertures de nouvelles boutiques dans nos centres témoignent de l’attrait pour nos centres commerciaux ancrés dans leur territoire.» Marie Cheval, Présidente Directrice Générale de Carmila.

CALENDRIER FINANCIER

28 juillet 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021

29 juillet 2021 (14h30) : Réunion d’Information Financière

À PROPOS DE CARMILA

Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale, Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2020, son portefeuille était constitué de 215 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,15 milliards d’euros. Plaçant la proximité au cœur de toutes ses actions, Carmila a pour ambition de simplifier la vie et d'améliorer le quotidien des commerçants et des clients au cœur de tous les territoires. Animées par une véritable culture commerçante, ses équipes intègrent l’ensemble des expertises dédiées à l’attractivité de ses actifs : opérations, direction de centre, commercialisation, marketing digital local, new business et RSE.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Le 18 septembre 2017, Carmila intégrait les indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate (EMEA Region).

Le 24 septembre 2018, Carmila intégrait les indices Euronext CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-tradable.

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Nous vous invitons à vous référer au Document d’enregistrement universel de Carmila le plus récent déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations complémentaires concernant ces facteurs, risques et incertitudes. Carmila n’a aucunement l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210602005905/fr/