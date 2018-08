Repli des Bourses chinoises toujours inquiètes de la crise turque

Hong Kong (awp/afp) - Les Bourses chinoises ont fini en baisse mardi, creusant leurs pertes de la veille, avec les valeurs technologiques en tête des perdants, les investisseurs restant inquiets des répercussions de la crises financière turque.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a cédé 0,66% (183,64 points) à 27.752,93 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a perdu 0,18% (ou 4,91 points), à 2.780,96 points et celui de Shenzhen de 0,45% (soit 6,81 points), à 1.513,90 points.

Les pertes de la place de Hong Kong sont survenues en dépit d'une large progression en Asie, les investisseurs ayant recommencé à acheter après la chute de lundi, alimentée par la crise turque et les craintes de contagion.

Les valeurs technologiques ont souffert de l'effondrement de Sunny Optical Technology qui a plongé de 24,11% à 91,90 dollars de Hong Kong (HKD), -- sa plus importante perte en plus d'une décennie -- après que son résultat net du premier semestre ait été inférieur aux prévisions.

Le résultat de l'entreprise, qui avait été l'une des plus performantes de la place de Hong Kong cette année, a provoqué une vague de ventes dans l'ensemble du secteur.

AAC Technologies a terminé en baisse de 3,43% à 348,60 HKD, Tencent a plongé de 7,15% à 85,75 HKD et Q Technology a perdu 4,81% à 5,74 HKD.

"La faiblesse des bénéfices de Sunny Optical a affecté le sentiment de l'ensemble du secteur technologique, en particulier les producteurs de composants mobiles, y compris AAC Tech et Q Tech", a déclaré Linus Yip, de First Shanghai Securities, à Bloomberg News.

"Sunny a fait état d'une faible marge brute, ce qui reflète une concurrence de plus en plus féroce au sein du secteur. Cela a déclenché des inquiétudes au sujet des bénéfices d'autres entreprises du secteur", a ajouté Linus Yip.

Les entreprises du secteur de l'énergie ont été portées à la hausse. CNOOC est resté stable, mais PetroChina a gagné 1,03% à 5,87 HKD et Sinopec 1,37% à 7,38 HKD.

HSBC a progressé de 0,35% à 72,35 HKD, mais l'assureur AIA a cédé 0,22% à 68,00 HKD.

Les exploitants de casinos ont chuté. Sands China a reculé de 2,91% à 36,65 HKD et Galaxy Entertainment de 3,63% à 55,75 HKD.

Les Bourses de Chine continentale ont plongé après la publication de statistiques montrant un affaiblissement de l'économie chinoise.

L'économie chinoise a montré de nouveaux signes d'essoufflement en juillet, avec un ralentissement surprise de la consommation et une drastique baisse de régime des investissements, reflets d'une demande affaiblie et d'une conjoncture fragilisée sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis.

Selon les chiffres publiés mardi par le BNS, les ventes au détail en Chine, baromètre de la consommation des ménages, ont progressé le mois dernier de 8,8% sur un an.

C'est en-deçà de la hausse de 9% enregistrée en juin et à rebours de l'accélération attendue par les analystes sondés par Bloomberg (+9,1%).

La production industrielle a également déçu les attentes: elle a gonflé de 6% sur un an en juillet, exactement au même rythme qu'en juin --son plus bas niveau depuis presque un an-- et contrecarrant la prévision d'une nette accélération (+6,3%).

Dans le même temps, les investissements en capital fixe, qui mesurent notamment les dépenses dans les infrastructures, ont grimpé de 5,5% sur un an pour la période janvier-juillet, continuant de s'essouffler à des niveaux plus vus depuis presque deux décennies.

Les compagnies d'assurance ont connu des résultats mitigés. Ping An Insurance a chuté de 0,84% à 59,05 yuans (CNY), tandis que China Life Insurance a gagné 0,27% pour clôturer à 22,14 CNY.

L'immobilier a perdu du terrain à Shanghai. Poly Real Estate a abandonné 3,57% à 11,06 CNY tandis que le promoteur immobilier Vanke a perdu 3,13% à 22,32 CNY.

afp/jh