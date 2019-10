Repli des chiffres d'affaires du commerce de détail en août

Zurich (awp) - Les chiffres d'affaires du commerce de détail se sont repliés en août, tant sur un an que sur un mois. Après correction de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, ils ont reculé de 1,3% en termes nominaux par rapport à août 2018. En tenant compte du renchérissement, le repli est de 1,4% sur un an.

Sur un mois et corrigés des variations saisonnières, les ventes du commerce de détail ont diminué de 1,6% par rapport à juillet. Le repli en termes réels, c'est-à-dire tenant compte du renchérissement, est le même.

Ce repli intervient après deux mois consécutifs de légère hausse des recettes. En juin et en juillet, elles avaient progressé respectivement de 0,7% et 0,1% sur un an en termes nominaux et corrigées des variations saisonnières.

Le repli sur un an s'avère plus ou moins important selon les secteurs. Dans les denrées alimentaires, boissons et tabac, les chiffres d'affaires ont diminué de 0,4% en termes nominaux (-0,8% en termes réels) alors que dans le secteur non alimentaire, ils ont reculé de 1,2% en termes nominaux (-1,0% en termes réels).

La situation est similaire lorsque l'on se penche sur l'évolution mensuelle. Le secteur non alimentaire a essuyé un repli des ventes plus important, de 2,1% en termes nominaux par rapport au mois de juillet, que le secteur des denrées alimentaires, boissons et tabac, où le recul est de 1,0%. Les chiffres sont les mêmes en termes réels.

