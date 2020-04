Repli des créations d'entreprises au premier trimestre (Crif)

Zurich (awp) - Les créations d'entreprises se sont inscrites en repli au premier trimestre 2020. Au total, 11'413 entreprises ont été créées, un chiffre en baisse de 1,6% sur un an, a indiqué la société Crif. La plupart des nouvelles inscriptions sont enregistrées dans les cantons de Zurich (2053), de Vaud (1160) et de Genève (1016).

A l'inverse, le Tessin a essuyé un repli de 20% des créations d'entreprises. "C'est également une conséquence de la crise du coronavirus qui a démarré plus tôt dans le Tessin que dans le reste de la Suisse", explique le spécialiste de l'information aux entreprises. "On peut présumer qu'un plus fort recul des créations d'entreprises ainsi qu'une augmentation des radiations d'entreprises s'observeront ultérieurement dans d'autres cantons", a-t-il ajouté.

Dans le même temps, 7605 sociétés ont été radiées du registre du commerce, soit 124 radiations de moins que l'année dernière. Il en résulte une croissance nette de 3808 entreprises, soit une hausse de 0,7%. Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures enregistre la plus forte croissance nette qui s'établit à 1,4%, suivi par les cantons de Fribourg, Vaud, Zoug et d'Argovie, respectivement à 1%.

Si l'on considère les différentes branches, le conseil de gestion affiche le plus grand nombre de créations (951), suivi par le secteur de la construction (903) et le commerce de détail (838). Du côté des disparitions, le commerce de détail affiche le plus grand nombre de radiations (733), suivi par les secteurs de la construction (702) et de la restauration (564).

ol/ck