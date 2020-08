Repli des faillites d'entreprises en juillet

Zurich (awp) - Le nombre de faillites d'entreprises en Suisse a reculé en juillet sur un mois, à la faveur d'un repli dans quasiment toutes les branches, a indiqué mardi Bisnode D&B. Le cabinet d'informations économiques a cependant averti d'une inversion de tendance d'ici la fin de l'année.

Pendant le mois sous revue, 259 sociétés se sont déclarées en faillite, en baisse de près de 38% comparé à juin. Tous les secteurs ont contribué à ce repli, notamment le commerce de détail (-26%), le commerce de gros (-29%), la restauration (-49%) et l'artisanat (-54%).

A l'inverse, le domaine des transports (+50%), de l'industrie du bois et du meuble (+33%) et les cabinets d'immobilier (+25%) ont enregistré une envolée des faillites.

Entre janvier et fin juillet, le nombre d'entreprises ayant mis la clé sous la porte a atteint 2129, une baisse de 22% comparé à la même période de l'année dernière. Les replis les plus importants ont été observés au Tessin (-42%), dans les cantons de Fribourg et du Jura (tous les deux -40%), dans les Grisons (-36%) et au Valais (-34%).

Selon Bisnode D&B, les crédits d'urgence débloqués dans le cadre de la pandémie de coronavirus ont déployé leurs effets, accordant un sursis aux entreprises déjà en difficultés. La tendance positive observée jusqu'ici "devrait s'inverser au plus tard au quatrième trimestre", ont averti les spécialistes.

A l'inverse, les créations d'entreprises ont progressé en juillet de 10% à 4506 nouvelles sociétés. Depuis le début de l'année, l'évolution est quasiment stable (-1%) à 26'455 firmes.

