Genève (awp) - Après plusieurs mois de hausse, les prix à la production et à l'importation ont reculé en mai, en raison principalement de baisses des tarifs des hydrocarbures et des produits pharmaceutiques. Le coût de l'électricité a quant à lui augmenté pour les gros consommateurs.

Durant le mois sous revue, l'indice, considéré comme un indicateur avancé de l'inflation, s'est inscrit à 107,2 points, en repli de 0,3% par rapport à avril, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. En comparaison annuelle, la baisse est plus nette, de 1,8%.

Concernant la production, le recul est de 0,5% sur un mois et de 1,3% sur un an, une baisse attribuée au repli des prix des produits pétroliers et pharmaceutiques. Ceux-ci ont en effet chuté de 7,5%, respectivement de 3,1% sur un mois. En glissement annuel, les tarifs des hydrocarbures ont augmenté de 3%, tandis que ceux des produits pharmaceutiques ont reculé de 6,5%. A l'inverse, l'électricité pour les entreprises, tout comme les matières plastiques et produits qui en dérivent, ainsi que les métaux, coûtent plus cher.

L'indice des prix à l'importation est quant à lui resté stable par rapport au mois précédent, mais a inscrit un repli marqué de 2,9% comparé à mai 2023. Là aussi, les hydrocarbures et produits pharmaceutiques affichent des prix plus bas, tandis que les coûts des métaux non ferreux, des matières plastiques, des produits en caoutchouc, en verre et en céramique, notamment, évoluent à la hausse sur un mois. La flambée des prix du cacao s'est également répercutée sur l'indice, peut-on encore lire.

