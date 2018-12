Repli des prix à la production et à l'importation en novembre

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) en Suisse a subi une contraction au mois de novembre, en raison principalement du recul des prix des produits pharmaceutiques. Il s'est inscrit à 103,1 points, soit un repli de 0,3% sur un mois.

En glissement annuel, le renchérissement en Suisse s'est fixé à 1,4%, selon le relevé mensuel publié jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'indice des prix à la production a reculé de 0,3% sur un mois à 100,8 points, alors qu'il a enregistré une hausse de 0,7% en glissement annuel. Le recul mensuel est avant tout lié à des prix plus faibles pour les spécialités pharmaceutiques. Les spécialités chimiques sont également devenues meilleur marché. A l'inverse, les produits pétroliers ont vu leurs prix progresser.

L'indice des prix à l'importation a également essuyé un repli, de 0,4% à 107,7 points. Mais la progression a atteint 2,9% par rapport à novembre 2017.

L'OFS a constaté des baisses de prix par rapport au mois précédent pour le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques ainsi que pour les légumes, les pommes de terre et les agrumes importés. Les tarifs des produits organiques de l'industrie chimique et le café brut ont par contre renchéri, précise le communiqué.

