Zurich (awp) - Le e-commerce a essuyé un repli de son chiffre d'affaires l'année dernière. Les Suisses et Suissesses ont commandé pour 14 milliards de francs suisses sur les boutiques en ligne, un chiffre en baisse de 2,8% sur un an, selon les estimations de l'institut d'études de marché GfK et de la faîtière Commerce Suisse.

En dépit de la baisse des recettes essuyée en 2022, le niveau des ventes sur internet reste au-dessus de ce qu'il était avant la pandémie, ont indiqué GfK et Commerce Suisse mercredi dans le cadre d'une conférence de presse.

Sur les 14 milliards de chiffres d'affaires, 12 milliards ont été comptabilisés auprès de commerçants établis en Suisse et environ 2 milliards de marchandises ont été commandées à l'étranger, selon l'étude.

La consommation en ligne devrait s'inscrire à nouveau en croissance en 2023 et dans les années à venir, dans le segment à un chiffre.

ol/ck