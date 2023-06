Zurich (awp) - Le commerce extérieur de la Suisse a nettement perdu de sa vigueur en avril. Alors que les exportations de marchandises ont chuté de 6,8% par rapport au mois précédent, les importations se sont, elles, contractées de 3,6%, atteignant leur plus bas niveau en l'espace d'un an.

Les exportations se sont chiffrées sur le mois sous revue à 21,09 milliards de francs suisses, quand les importations ont atteint 18,88 milliards, précise jeudi l'Office fédérale de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF). Au final, la balance commerciale a bouclé sur un excédent de 2,2 milliards.

Exprimés en termes réels, soit compte tenu de l'inflation, les envois de marchandises à l'étranger ont fléchi de 5,2% et se sont affichés à leur plus bas niveau depuis octobre 2022. Quant aux importation, dont le tassement réel s'est lui inscrit à 3,3%, elles ont souffert d'une 3e contraction depuis le début de l'année.

A l'exception du secteur des textiles, de l'habillement et des chaussures, tous les groupes de marchandises ont subi un recul de leurs exportations. Première branche exportatrice, l'industrie pharmaceutique et chimique a vu ses envois chuter de 10,9% à 10,21 milliards de francs suisses, contribuant ainsi à pas moins de quatre cinquième du tassement global.

Industrie des machines à la peine

Les livraisons de véhicules et matières plastiques ont également essuyé un revers, compensant ainsi la progression affichée le mois précédent. Quant au secteur machines et électronique, il a évolué de manière négative pour un 3e mois consécutif. Les exportations horlogères n'ont pas échappé au repli, ce dernier atteignant 2,2% à 2,22 milliards de francs suisses.

Ventilé géographiquement, le repli des exportations s'est confirmé sur tous les continents. Les envois vers l'Amérique du Nord (-9%) ont fortement baissé, après avoir augmenté en mars. La baisse avec l'Europe (-4,9%) s'explique principalement par le repli avec la Slovénie et l'Espagne ainsi qu'avec l'Allemagne. En revanche, les livraisons vers l'Italie et la France ont crû. En Asie (-2,0%), les envois vers Hong Kong et la Chine se sont réduits alors que ceux vers le Japon et Singapour ont pris de la vigueur.

Côté importations, neuf des douze principaux groupes de marchandises ont présenté une diminution en avril. En repli de 12,5%, les importations de bijoux et de joaillerie ont les plus nettement baissé, après deux mois de hausse. Mais l'essentiel du repli à l'entrée est aussi à mettre sur le compte des produits chimiques et pharmaceutiques (-5,6%).

Les envois de machines et d'électronique en Suisse ont aussi évolué de manière négative (-3,7%). Dans les métaux, la tendance baissière entamée mi-2022 s'est poursuivie, les arrivages se contractant de 2,8%.

