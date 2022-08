Repli en vue en Europe, les rendements et le dollar en hausse (actualisé)

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture tandis que le dollar évolue au plus haut depuis cinq semaines, le débat sur la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, le risque de récession en Europe et les difficultés économiques en Chine continuant de focaliser l'attention des investisseurs.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,49% pour le CAC 40 à Paris, de 0,44% pour le Dax à Francfort, de 0,25% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,4% pour l'EuroStoxx 50.

Ce dernier a abandonné 1,23% la semaine dernière tandis que le CAC 40 cédait 0,89% après une série de six semaines consécutives de hausse.

La semaine qui commence sera dominée par l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, au symposium de Jackson Hole, vendredi, qui lui donnera l'occasion de préciser ses positions sur le calendrier et le rythme de la remontée des taux d'intérêt à moins d'un mois de la prochaine réunion de politique monétaire.

Des déclarations d'autres responsables de la Fed la semaine dernière, les marchés ont surtout retenu la nécessité de poursuivre le relèvement des taux, les premiers signes de décélération des prix semblant encore trop faibles pour justifier un changement de cap.

"Les intervenants de la Fed ont souligné que de nouvelles hausses de taux allaient arriver, le combat contre l'inflation n'étant pas encore gagné", résume ainsi Rodrigo Catril, stratège devises senior de National Australia Bank, dans une note.

Les marchés et les économistes interrogés par Reuters ces derniers jours continuent de privilégier l'hypothèse d'une hausse de taux de 50 points de base en septembre mais la possibilité d'une hausse de 75 points est loin d'être écartée.

En Chine, c'est au contraire la baisse des taux qui fait l'actualité: la Banque populaire de Chine (BPC) a en effet abaissé ses taux préférentiels de prêt à un an et à cinq ans, une nouvelle mesure de soutien au crédit après celles décidées la semaine dernière face aux difficultés persistantes du secteur immobilier et à la résurgence de l'épidémie de COVID-19.

En attendant le discours de Jerome Powell, les investisseurs étudieront mardi les premiers résultats des enquêtes PMI de S&P Global et jeudi le compte rendu de la réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE).

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, plombée par la chute des grandes capitalisations boursières américaines et la hausse des rendements obligataires américains, mettant fin à quatre semaines consécutives de hausse.

L'indice Dow Jones cédé 0,86%, ou 292,3 points, à 33.706,74, le Standard & Poor's 500 a perdu 55,37 points, soit 1,29%, à 4.228,37 et le Nasdaq Composite a reculé de 260,13 points (-2,01%) à 12.705,22.

Amazon (-2,86%) Apple (-1,51%) et Microsoft (-1,39%) ont été les principaux contributeurs au repli du S&P 500.

Sur l'ensemble de la semaine, ce dernier accuse un repli de 1,21%, après quatre hausses hebdomadaires d'affilée. Le Dow Jones a cédé 0,16% sur la semaine, le Nasdaq 2,62%.

Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une baisse d'environ 0,5%.

EN ASIE

À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la séance en repli de 0,47%, les grandes valeurs technologiques ayant perdu du terrain dans le sillage de Wall Street sur fond de remontée des rendements obligataires: Tokyo Electron a perdu 1,97%, Fanuc 1,93% et Shin-Etsu Chemical 1,07%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai progresse en revanche de 0,49% et le CSI 300 de 0,65% après la nouvelle baisse de taux de la BPC.

CHANGES

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis le 15 juillet face aux autres grandes devises avant de réduire ses gains (+0,06%).

Au-delà des spéculations sur les taux américains, le billet vert bénéficie des difficultés récurrentes de l'euro: à 1,0032 dollar, celui-ci s'est rapproché de la parité après l'annonce par la Russie vendredi de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 du 31 août au 2 septembre, qui risque d'accroître le risque de pénuries en Europe.

Le yuan chinois, lui, est tombé au plus bas depuis près de deux ans après la baisse de taux de la BPC.

TAUX

La remontée des rendements obligataires américains déclenchée vendredi par les chiffres des prix à la production en Allemagne s'atténue à peine: le dix ans, qui a pris près de 10 points de base sur la dernière séance de la semaine, a brièvement dépassé 3% pour la première fois depuis le 21 juillet avant de revenir à 2,974% et le deux ans s'affiche à 3,2635%.

Sur le marché européen, le dix ans allemand, qui a pris près de 15 points vendredi, ne recule que très légèrement dans les premiers échanges, à 1,213%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est reparti à la baisse après trois séances de hausse d'affilé, la crainte de voir la remontée des taux américains peser sur la demande ayant repris le dessus.

Le Brent abandonne 1,77% à 95,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,38% à 89,52 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 22 AOÛT

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard et Kate Entringer)