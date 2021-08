Repli en vue en Europe, prudence avant Powell à Jackson Hole

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient reculer jeudi à l'ouverture, dans un climat attentiste à la veille du discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, lors du symposium de Jackson Hole.

Les contrats à terme signalent un repli de 0,42% pour le CAC 40 parisien, de 0,55% pour le Dax à Francfort et de 0,4% pour le FTSE à Londres.

Si les investisseurs ont pu être rassurés par les nouvelles récentes concernant la vaccination contre le COVID-19, leur préoccupation n°1 reste l'évolution de la reprise et celle de la politique monétaire aux Etats-Unis, un double sujet sur lequel Jerome Powell s'exprimera vendredi.

"Jerome Powell devrait tenter de ménager la chèvre et le chou en reconnaissant d'un côté une amélioration progressive du marché de l'emploi et d'un autre une détérioration des perspectives économiques à cause de l'évolution du variant Delta", estime John Plassard, stratège chez Mirabaud Securities.

Avant cela, les investisseurs prendront connaissance ce jeudi à 12h30 GMT de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain pour le deuxième trimestre.

A WALL STREET

Les contrats à terme sur les indices américains préfigurent un léger repli à l'ouverture après la progression de la veille qui a porté le S&P-500 et le Nasdaq à des records de clôture.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11% à 35.405,50 points. Le S&P-500 a pris 0,22%, à 4.496,19 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,15% à 15.041,86 points.

EN ASIE

La séance sur les Bourses asiatiques est marquée par l'annonce d'un relèvement de taux de la Banque de Corée du Sud, le premier en près de trois ans, ce qui en fait la première banque centrale d'Asie à resserrer sa politique monétaire depuis le début de la crise du coronavirus.

A Séoul, l'indice Kospi recule de 0,58%.

De son côté, la Bourse de Tokyo a grappillé 0,06%, les initiatives ayant été limitées avant l'ouverture du symposium de Jackson Hole.

Les Bourses de Chine continentale et Hong Kong sont pour leur part orientées en nette baisse, le rebond des valeurs technologiques s'étant essouflé. L'avertissement de China Evergrande (-6,8%), l'un des grands promoteurs immobiliers chinois, sur ses résultats pénalise également le compartiment ainsi que les banques, fortement exposées à ce secteur.

Le Hang Seng lâche 1,49% et le CSI 300 se replie de 1,54%.

CHANGES/TAUX

Le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence, les cambistes restant attentistes avant l'intervention de Jerome Powell vendredi à Jackson Hole.

L'euro évolue peu, autour de 1,1760 dollar.

De son côté, le won sud-coréen s'apprécie face au dollar après la hausse de taux de la banque centrale.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement, à 1,3373%, après avoir grimpé de plus de cinq points de base la veille et touché son plus haut niveau depuis le 13 août.

Son équivalent allemand se stabilise également dans les premiers échanges, à -0,427% après son bond de près de six points de base mercredi.

PÉTROLE

Les cours du brut reculent, le retour des craintes sur la demande face à la propagation du variant Delta du coronavirus ayant mis fin à un rally de trois jours.

La reprise de production au Mexique, affectée par un incendie dimanche sur une plate-forme offshore, contribue aussi à peser sur les cours.

Le baril de Brent recule de 0,24% à 72,08 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 0,45% à 68,05 dollars.

(Édité par Marc Angrand)

par Blandine Henault