Les cabinets d'avocats chinois s'efforcent de se conformer aux nouvelles directives de Pékin visant à atténuer le langage utilisé pour décrire les risques commerciaux liés à la Chine dans les documents d'introduction en bourse des sociétés offshore, ont déclaré cinq personnes au fait de la question.

Ces mesures font suite à une réunion à huis clos organisée le mois dernier par l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers, qui a demandé aux cabinets d'avocats nationaux de s'abstenir d'inclure des descriptions négatives des politiques de la Chine ou de son environnement commercial et juridique dans les prospectus d'introduction en bourse.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a averti qu'en cas de non-respect de cette consigne, les introductions en bourse risquaient de ne pas recevoir l'aval des autorités, a d'abord rapporté Reuters, citant des personnes au fait du dossier.

Les cabinets d'avocats s'empressent à présent de modifier le libellé de certains prospectus d'introduction en bourse déjà soumis et de certaines demandes qui doivent encore être déposées, ont déclaré les cinq sources, qui ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'affaire.

Certaines sociétés émettrices potentielles, qui n'ont pas encore reçu le feu vert de la CSRC, ont été invitées au début du mois par le régulateur à modifier les facteurs de risque dans leurs prospectus pour se conformer aux nouvelles règles de cotation offshore, a déclaré l'une des sources.

Les nouvelles règles de cotation de la Chine, qui sont entrées en vigueur en mars, stipulent que toute "distorsion ou interprétation erronée" des lois et de la politique de la Chine, de l'environnement commercial et du système judiciaire est interdite.

Tous les grands marchés exigent des candidats à la cotation qu'ils informent les investisseurs potentiels des risques liés aux entreprises elles-mêmes, à leurs secteurs d'activité et aux pays où elles ont leur siège dans leurs prospectus d'offre.

La demande de Pékin aux entreprises de réduire les risques liés à la Chine intervient dans un contexte de stagnation de l'économie du pays, de tensions géopolitiques accrues et d'une focalisation accrue du gouvernement sur la sécurité nationale.

Dans le cadre des changements exigés par le régulateur, les avocats remplacent les descriptions des "mesures de verrouillage COVID" dans les demandes d'introduction en bourse par "la pandémie COVID-19" afin d'éviter les références aux restrictions sévères et controversées en matière de voyages et d'affaires pendant la pandémie, a déclaré la deuxième source.

De même, au lieu de mentionner le "contrôle des changes" dans certaines demandes d'introduction en bourse, les avocats locaux en Chine proposent d'utiliser une formulation plus neutre telle que "gestion des changes", a ajouté la source.

Les émetteurs potentiels d'actions chinoises sur les marchés étrangers, y compris les États-Unis, sont tenus de déposer un dossier auprès de la CSRC quelques jours après avoir déposé leur demande d'admission à la cote à l'étranger et ont besoin du feu vert de la Chine pour procéder à leurs levées de fonds.

Certains prospectus d'introduction en bourse à l'étranger, dans lesquels les changements concernant la divulgation des risques liés à la Chine sont apportés, doivent encore être déposés auprès de la CSRC, ont indiqué les sources.

La CSRC n'a pas répondu à la demande de commentaire envoyée par fax par Reuters.

INFORMATIONS SUR LES RISQUES

Depuis la réunion de la CSRC avec les cabinets d'avocats à la fin du mois dernier, au moins deux demandes d'introduction en bourse ont modifié la façon dont elles décrivent la manière dont la Chine modifie sa politique, ont déclaré la première source et une troisième personne.

Ces documents indiquent désormais que les politiques et les réglementations chinoises peuvent être modifiées ou ajustées de temps à autre, ont déclaré les deux sources, un changement de ton marqué par rapport à la formulation précédente qui indiquait que le gouvernement et d'autres autorités locales pouvaient ordonner des changements de règles de manière aléatoire ou sans préavis.

D'autres changements incluent la suppression d'une déclaration selon laquelle l'exécution des sentences arbitrales en Chine est difficile, a déclaré la première source, ajoutant que les avocats ont plutôt ajouté une description selon laquelle le système judiciaire chinois est différent de celui des autres juridictions.

Pour une cotation potentielle à Hong Kong, les avocats ont supprimé les références aux incertitudes liées à l'environnement réglementaire, politique et économique de la Chine et au contrôle des changes dans le prospectus, selon une quatrième source.

Dans les règles révisées de demande d'admission à la cote qui sont entrées en vigueur le 1er août, la bourse de Hong Kong a supprimé une section sur les risques liés à la Chine qui était auparavant exigée spécifiquement pour les sociétés constituées sur le continent, une mesure qui, selon elle, alignerait les règles de divulgation pour tous les aspirants à l'introduction en bourse.

En réponse à la demande de commentaire de Reuters, la Bourse de Hong Kong a déclaré mardi que tous les candidats à l'introduction en bourse, quelle que soit leur juridiction, sont tenus, en vertu des règles de cotation de Hong Kong, de divulguer tous les risques importants, y compris les risques juridictionnels.

"Cette exigence n'a pas été modifiée.

Quatre des sources ont déclaré que l'atténuation des risques liés à la Chine dans les demandes de cotation à l'étranger des sociétés nationales pourrait susciter des questions de la part de l'autorité de régulation américaine, qui a mis en garde les sociétés contre l'insuffisance des informations sur les risques liés à la Chine.