Report d'une conférence de paix sur l'Afghanistan prévue en Turquie

ANKARA, 20 avril (Reuters) - Une conférence de paix sur l'Afghanistan prévue en Turquie avec l'appui des Etats-Unis a été reportée après la fin du ramadan, mois sacré pour les musulmans, a annoncé mardi le ministre turc des Affaires étrangères.

S'exprimant sur la chaîne de télévision Habertürk, Mevlut Cavusoglu a déclaré que ce report était dû à des problèmes relatifs à la préparation de cette réunion et que la liste des participants n'était pas encore définitivement établie.

Il n'a pas dit notamment si les taliban avaient accepté d'y participer.

Trois sources ont auparavant dit à Reuters que ces pourparlers avaient été reportés en raison de la non-participation des taliban.

Cette conférence organisée par la Turquie, le Qatar et les Nations unies devait avoir lieu le 24 avril pour tenter d'accélérer la conclusion d'un accord entre le gouvernement de Kaboul et les taliban à la suite de l'annonce du retrait des troupes américaines d'ici le 11 septembre. (Tuvan Gumrukcu et Ezgi Erkoyun version française Bertrand Boucey)