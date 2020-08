Zurich (awp) - L'énergéticien grison Repower a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 843 millions de francs suisses, en recul de 13% sur un an malgré une production d'électricité autochtone plus élevée.

L'excédent d'exploitation (Ebit) a progressé de 21% à 68 millions, tandis que le bénéfice net s'est contracté de 16% à 41 millions, détaille le compte-rendu à mi-parcours diffusé mercedi.

Le volume d'investissements a été multiplié par plus de deux à 54 millions, pour l'acquisition d'installations photovoltaïques dans les Pouilles notamment mais aussi pour la rénovation de la centrale hydraulique de Robbia.

La société de Poschiavo entend poursuivre ses investissements dans les énergies renouvelables et jauge d'éventuels partenariats. Evoquant les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus, la direction reconnaît n'être pas en mesure de dresser des perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice.

