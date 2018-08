Repower de justesse dans le vert après six mois

Zurich (awp) - L'énergéticien Repower est parvenu à se maintenir de justesse en territoire positif au premier semestre 2018, et ce malgré des recettes en hausse à plus d'un milliard de francs suisses. La première moitié de l'exercice a été affectée par des défauts techniques décelés lors de la révision de la centrale de Teverola, qui ont eu pour conséquence une mise à l'arrêt des installations plus longue que prévu.

Le produit d'exploitation a bondi de 16% en rythme annuel, à 1,05 milliard de francs suisses. Au niveau opérationnel en revanche, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a fondu de plus de moitié (-55%) à 9 millions de francs suisses, précise le groupe grison mercredi.

"Malgré une interruption inattendue de la production à Teverola, nous sommes parvenus à dégager un résultat semestriel positif, ce qui est, compte tenu du contexte de marché constamment changeant, un résultat satisfaisant", estime le directeur général (CEO) Kurt Bobst, cité dans un communiqué.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Repower s'attend à un résultat "correspondant à la tendance" de la performance semestrielle.

buc/rp