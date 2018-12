Repower détaille sa joint-venture dans les énergies renouvelables

Zurich (awp) - L'énergéticien Repower a fourni plus de détails sur sa coentreprise dans les énergies renouvelables, dont la création a été annoncée le 6 décembre. La nouvelle entité, baptisée Repower Renewable, est le fruit d'une collaboration avec le fonds d'investissement français Omnes.

La filiale italienne de Repower en détient 65% et le fonds parisien les 35% restants, selon un communiqué diffusé vendredi soir par le groupe grison.

La valeur totale du portefeuille s'élève à environ 100 millions de francs suisses et comprend des installations solaires, éoliennes et hydrauliques d'une puissance totale de 90 mégawatts. L'objectif est d'établir les installations existantes et futures de Repower Renewable sur le marché italien.

