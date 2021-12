Repower élargit sa direction générale

Zurich (awp) - Repower compte deux nouveaux membres dans sa direction générale avec les nominations de Michael Roth et de Dario Castagnoli, fait savoir lundi l'énergéticien grison.

M. Roth, qui compte 18 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie, est à la tête des Engadiner Kraftwerke depuis 2013. Il oeuvre aussi comme chef de la centrale d'Inn, une nouvelle installation située à la frontière entre la Suisse et l'Autriche et qui produira 400 GWh d'électricité par an à partir de 2023.

Chez Repower, il sera responsable du secteur d'activité Production & Réseau. Il prendra ses fonctions au plus tard le 1er juillet de l'année prochaine.

M. Castagnoli travaille depuis 20 ans dans le secteur de l'énergie. Depuis 2015, il est membre de la direction de l'entreprise énergétique Nexus Energia, en tant que responsable de la gestion, du négoce et des énergies renouvelables.

Chez Repower, Dario Castagnoli dirigera le secteur d'activité Trading & IT. Il prendra ses fonctions le 1er juin 2022.

