Repower renoue avec les bénéfices au premier semestre

Zurich (awp) - Le groupe énergétique Repower a de nouveau engrangé un bénéfice net au premier semestre 2019. Malgré des conditions de marché restant difficiles, l'entreprise escompte un résultat annuel meilleur que celui de 2018, annonce mercredi l'entreprise.

Cette performance est supérieure aux attentes de la firme sise dans les Grisons.

Au cours des six premiers mois, le bénéfice net s'est inscrit à 49 millions alors que l'année dernière, Repower avait dû se contenter d'un résultat nul. Le bénéfice opérationnel (Ebit) pour sa part a été multiplié par plus de six à 56 millions. "L'évolution positive des prix de l'électricité ont contribué pour une part importante" aux bons résultats, selon le communiqué.

Le marché suisse a dégagé un Ebit de 20 millions, presque quatre fois plus que lors de l'exercice précédent. Quant au marché italien, il a généré un résultat opérationnel de 40 millions.

Lors de ce premier semestre, le chiffre d'affaires total s'est cependant replié de 3,3% à 1,02 milliard de francs suisses.

Bien qu'étant confiant d'enregistrer des résultats supérieurs à ceux de l'année précédente, Repower souligne que le marché reste difficile. L'évolution incertaine du cours de change franc/euro met les marges sous pression, met en exergue le groupe.

