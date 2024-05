Un oléoduc soudanais rompu lors des combats de février a été réparé et pourrait être remis en service dans les deux prochaines semaines, a déclaré mardi un responsable du ministère du pétrole du Sud-Soudan.

L'oléoduc Petrodar, mis en place par un consortium comprenant les sociétés chinoises CNPC et Sinopec et la société malaisienne Petronas, achemine normalement environ 100 000 barils par jour (bpj) de pétrole brut du Sud-Soudan sur plus de 1 500 km vers un terminal situé sur la côte soudanaise de la mer Rouge.

Des sources soudanaises proches de l'armée ont accusé les Forces de soutien rapide (RSF), leur rival, d'être à l'origine de cette interruption, affirmant que la station de pompage endommagée de l'oléoduc se trouvait sur un territoire contrôlé par les RSF. Les forces de soutien rapide ont démenti ces allégations.

Le Dar Blend du Sud-Soudan, un brut cireux à faible teneur en soufre, doit être chauffé pour éviter qu'il ne se solidifie dans l'oléoduc.

"La rupture a été rétablie et réparée, mais elle a provoqué une certaine gélification le long de l'oléoduc", a déclaré William Anyak Deng, sous-secrétaire au ministère du pétrole du Sud-Soudan.

Le pétrole est une source vitale de revenus pour le gouvernement du Sud-Soudan, puisqu'il représente 90 % de ses recettes en devises, le Soudan prélevant une partie du pétrole à titre de frais de transit.

L'oléoduc de Petrodar, l'un des deux oléoducs du Soudan, achemine environ deux tiers des exportations totales de pétrole du Sud-Soudan.

Les observateurs ont mis en garde le Sud-Soudan contre un effondrement économique et des troubles politiques si une source majeure de ses pétrodollars n'est pas rétablie.

La guerre de 13 mois au Soudan a entravé les efforts de réparation de l'oléoduc, mais les exportations de pétrole reprendront une fois que la cire aura été vidée, en utilisant de l'eau chaude ou du diesel, a déclaré M. Deng à la presse.

"La Chine continuera à apporter son soutien et à coopérer avec les partenaires pour tenter de résoudre les problèmes et de relever les défis", a déclaré Ma Qiang, ambassadeur de Chine au Sud-Soudan.