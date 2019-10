Bourse de Paris : Reprise jeudi des négociations commerciales dans un climat tendu

La seconde semaine d'octobre marque le retour du serpent de mer favori des investisseurs depuis près de deux ans : l'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Le Vice-premier ministre chinois Liu He sera à Washington jeudi 10 et vendredi 11 pour de nouveaux pourparlers avec les négociateurs américains. A priori, rien de décisif ne sera annoncé alors que se profilent dès la semaine suivante, le 15 octobre, de nouvelles surtaxes réciproques entre les deux puissances. Entre un Donald Trump fragilisé par ses déboires politiques, de nouvelles sanctions adoptées hier contre des entreprises chinoises et la réticence affichée par la Chine à sceller un accord global, les chances de voir émerger des avancées sont minces. Les marchés semblent donc condamnés à errer au gré des bruits de couloirs encore un moment.

Dans le reste de l'actualité, les observateurs se perdent en conjecture sur le Brexit, avant la tenue du sommet européen des 17 et 18 octobre. Rien de neuf sur ce front. Le patron de la Banque Mondiale, David Malpass, a prévenu que la croissance globale 2019 envisagée par son organisation, 2,6%, pouvait être mise à mal par la dégradation des conditions économiques, notamment à cause du Brexit, du ralentissement européen et des tensions commerciales. On s'en doutait un peu. Donald Trump a déclenché la colère de plusieurs membres influents de son camp en annonçant le désengagement des Etats-Unis en Syrie, lâchant de fait leurs alliés kurdes dans la région. Moscou rit sous cape.

Les investisseurs semblent de mieux en mieux s'accommoder de ces tensions. Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin, notamment le CAC40.

Les temps forts économiques du jour

Deux statistiques majeures sont à surveiller aujourd'hui, la publication de la production industrielle allemande à 8h00 ce matin (ressortie à +0,3% vs. une stagnation attendue) et l'indice des prix à la production américain à 14h30 dans l'après-midi. Ce matin l'indice PMI Caixin des services en Chine est resté en expansion (51,2 points) mais en deçà des attentes (52,1 points). Jerome Powell, le patron de la Fed, doit prononcer ce soir autour de 20h00 une allocution.

Il faut ce matin 1,0975 USD pour 1 EUR. L'once d'or recule légèrement à 1491 USD. Le pétrole grappille quelques cents à 53,10 USD pour le WTI et à 58,72 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'État américaine affiche 1,585% sur 10 ans. Le Bitcoin s'est offert un net rebond hier à 8298 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adevinta : Berenberg démarre le suivi à la vente en visant 95 NOK.

Burberry : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 2000 à 1800 GBp.

CRH : Oddo BHF passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 32 à 31 EUR.

E.ON : RBC passe de performance sectorielle à surperformance avec un objectif de cours relevé de 10 à 10,25 EUR.

Evonik : Goldman Sachs reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR.

Geberit : Oddo BHF démarre le suivi à alléger en visant 431 CHF.

Gecina : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 155 à 160 EUR.

HeidelbergCement : Oddo BHF passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 85 à 65 EUR.

ING Groep : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 14 à 13,50 EUR.

Kering : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 600 à 560 EUR.

Kuehne + Nagel : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 162,54 CHF.

Lanxess : Goldman Sachs passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 63 à 61 EUR.

Michelin : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 125 à 115 EUR.

SAF-Holland : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 12 à 10 EUR.

Sika : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 192 à 189,40 CHF.

Thales : Société Générale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours ajusté de 123 à 120 EUR.

Valeo : Barclays passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 25 à 35 EUR.

Vicat : Oddo BHF passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 58 à 44 EUR.

L’actualité des sociétés

En septembre, le trafic global d'Air France-KLM a progressé de 3,1%, pour des capacités en hausse de 2,4%. Il en résulte un coefficient d'occupation en amélioration à 89,2%. Airbus et Dassault Aviation, dans un communiqué commun, ont exhorté Paris et Berlin à accélérer leurs projets sur le jet de combat du futur. Le conseil d'administration de Nissan qui se réunit aujourd'hui sera tendu, car des dissensions persistent sur le choix du directeur général qui remplacera Hiroto Saikawa. Saint Gobain a finalisé la vente de son activité de distribution de matériaux de construction au Danemark, Optimera, dont les revenus 2018 ont atteint 120 M€. Le bilan 2019 d'Airbus est toujours maigre, car le groupe a reçu 127 commandes nettes sur neuf mois (303 brutes), mais il a livré 571 appareils. Le Groupe SEB a finalisé le rachat de Krampouz, une société spécialisée dans les crêpières, les gaufriers, les planchas et les grils. Europlasma a réorganisé son management et prévoit de redémarrer Inertam au 1er semestre 2020, après une remise en état du site. Genfit a détaillé son programme de conférences pour l'automne. Colas participe à la construction d'une centrale hydroélectrique à Madagascar. Une nouvelle directrice médicale chez Gensight. Pharmagest rachète Groupe ICT. Carbios obtient de nouveaux brevets. Voltalia lance la production de sa première centrale en Afrique sur le site égyptien de Râ Solar. Caceis (Crédit Agricole) détient 97,07% du capital de KAS Bank après son OPA, avant le retrait obligatoire. Engie EPS retenu pour un projet géant de stockage d'énergie à Guam. Neolife, Poxel, Cogra ont publié leurs comptes.

Sans réelle surprise, l'opérateur de la bourse de Hong Kong renonce officiellement à son projet de rachat du London Stock Exchange, qui avait repoussé le projet à 32 Mds£. Les résultats trimestriels de Samsung ont dépassé les attentes du consensus sur le troisième trimestre, aussi bien sur les bénéfices que sur le chiffre d'affaires. Les États-Unis ont placé 28 entités chinoises sur leur liste noire des acteurs avec qui il est interdit de commercer, pour leur implication dans la répression des Ouïghours, dont le spécialise des caméras Hangzhou Hikvision. Celanese songerait à une scission dans le cadre de sa revue stratégique, a appris Bloomberg. Aareal a lancé une revue stratégique de ses activités après les pressions exercées par un actionnaire activiste qui souhaite la cession de la filiale de logiciels Aareon. Wirecard a relevé ses projections de moyen terme en amont d'une journée investisseurs organisée aujourd'hui à New York. Roche reçoit l'aval de Swissmedic au Tecentriq dans le SCLC. Novartis reçoit le feu vert de la FDA pour Beovu. Bang & Olufsen change de CEO. Shiseido rachète Drunk Elephant pour 845 M$. Fortum va prendre le contrôle d'Uniper. EasyJet entrevoit des résultats dans le haut de ses prévisions. Cellnex va racheter des divisions d'Arqiva Telecoms pour 2 Mds£.