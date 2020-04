Reprise progressive | La FGTB insiste sur la protection de la santé des travailleurs et le rôle fondamental de la concertation sociale

mercredi, 22 avril 2020 Presse

La FGTB se déclare satisfaite de l'accord intervenu et de la déclaration du G 10 à propos du guide élaboré par le Conseil Supérieur de la Prévention en vue du déconfinement progressif.

La FGTB souligne le travail de qualité qui a été réalisé au sein du Conseil Supérieur par les interlocuteurs sociaux et autres intervenants et les en félicite.

Elle se réjouit du fait que le Guide sera une référence difficilement contestable pour élaborer les protocoles dans les secteurs via des CCT qui seront indispensables si on veut s'assurer d'une reprise dans de bonnes conditions des activités dans les entreprises.

Elle attire également l'attention sur le fait que le guide doit être considéré comme un standard minimum et qu'il appartient aux secteurs de l'optimaliser en fonction de leurs propres réalités et besoins. L'application des règles de sécurité et de santé (telles que la distanciation sociale) doit être garantie sur le terrain. A cet égard, les organes de concertation sociale doivent être impliqués de manière proactive et l'inspection sociale doit pouvoir contrôler et le cas échéant sanctionner.

Enfin la FGTB insiste une fois encore sur la nécessité absolue de considérer la santé des travailleurs et plus généralement de la population comme un impératif. L'activité économique doit, selon la FGTB se soumettre à celui-ci.