La compagnie pétrolière espagnole Repsol est sur le point d'acquérir une participation majoritaire dans le détaillant d'électricité CHC Energia, a rapporté mercredi le journal Expansion, citant des sources de marché non identifiées.

Repsol vise à acquérir une participation de 50,01 % dans CHC Energia dans le cadre d'une transaction qui valoriserait le service public entre 150 millions d'euros (165,5 millions de dollars) et 200 millions d'euros, selon le journal.

CHC Energia fournit de l'électricité et du gaz à plus de 400 000 clients en Espagne, principalement des particuliers et des petites entreprises, selon son site web.

Ni Repsol ni CHC Energia n'ont répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (1 $ = 0,9062 euros)