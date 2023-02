Repsol va demander l'annulation de la taxe exceptionnelle espagnole

Repsol a déclaré qu'elle estime que la taxe représentera un coût de 450 millions d'euros (481,6 millions de dollars) sur les activités de la société en 2022.

"Repsol considère que le (prélèvement) est incompatible avec la Constitution espagnole et le droit de l'Union européenne et suivra donc les voies légales appropriées pour obtenir son annulation et, le cas échéant, le remboursement des montants perçus", a déclaré Repsol dans une déclaration d'audit jointe à ses résultats de 2022.

Le gouvernement espagnol a approuvé un prélèvement temporaire sur les banques et les grandes entreprises énergétiques afin de lever 7 milliards d'euros d'ici 2024 pour financer des mesures visant à atténuer les pressions du coût de la vie.

L'annonce de Repsol intervient un jour après que les associations bancaires espagnoles ont déposé des recours contre la taxe exceptionnelle devant la Haute Cour d'Espagne.

L'association des compagnies pétrolières espagnoles (AOP) a déclaré mercredi qu'elle n'avait pas l'intention de contester la taxe.

Les entreprises peuvent également faire appel individuellement auprès des autorités fiscales pour récupérer l'argent une fois qu'elles ont effectué leur premier paiement, dû avant le 20 février.

(1 $ = 0,9344 euros)