La compagnie pétrolière espagnole Repsol a déclaré mercredi qu'elle rachèterait 20 millions d'actions en circulation supplémentaires après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice net ajusté au deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix du pétrole.

Repsol a enregistré un bénéfice net ajusté de 859 millions d'euros (931,93 millions de dollars), contre 827 millions un an plus tôt et plus que les 751 millions attendus par les analystes interrogés par la société.

Son bénéfice net est passé de 308 millions d'euros à 657 millions d'euros.

(1 $ = 0,9217 euros) (Reportage d'Inti Landauro ; édition de Jason Neely)