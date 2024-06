Le président américain Joe Biden a annoncé mardi un nouveau programme qui offrirait une voie d'accès à la citoyenneté à quelque 500 000 personnes qui se trouvent dans le pays depuis dix ans ou plus et qui sont mariées à des citoyens américains.

Cette annonce, qui date de l'année électorale, a été rapidement dénoncée par son adversaire républicain Donald Trump. Elle a été saluée par les groupes pro-immigration et les membres démocrates du Congrès.

Voici quelques réactions :

DÉCLARATION DE CAMPAGNE DE DONALD TRUMP, CANDIDAT RÉPUBLICAIN À LA PRÉSIDENCE

"Biden ne se soucie que d'une chose : le pouvoir. C'est pourquoi il accorde une amnistie de masse et la citoyenneté à des centaines de milliers de clandestins dont il sait qu'ils finiront par voter pour lui et pour le parti démocrate de la frontière ouverte... Biden a créé une nouvelle invitation à l'immigration clandestine par son décret d'amnistie de masse".

MIKE JOHNSON, RÉPUBLICAIN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

"Il y a deux semaines à peine, le président a prétendu s'attaquer à la catastrophe de l'ouverture des frontières en s'engageant dans une charade frontalière de l'année électorale. Aujourd'hui, il essaie de jouer sur les deux tableaux et accorde l'amnistie à des centaines de milliers d'étrangers en situation irrégulière. Le président pense peut-être que notre sécurité intérieure est une sorte de jeu qu'il peut essayer d'utiliser pour marquer des points politiques, mais les Américains savent que ce plan d'amnistie ne fera qu'encourager l'immigration illégale et mettre les Américains en danger.

DOMINGO GARCIA, PRÉSIDENT NATIONAL, LEAGUE OF UNITED LATIN AMERICAN CITIZENS

"Nous félicitons l'administration Biden d'offrir une voie vers la légalité à de nombreuses familles qui ont été séparées et déchirées en raison de l'absence de réforme de l'immigration.

"Beaucoup de ces Dreamers sont maintenant des adultes qui ont été éduqués dans nos universités, ont fondé des familles et vivent en Amérique. Ils sont américains. Je suis plein d'espoir aujourd'hui parce qu'ils pourront continuer à atteindre le rêve américain en ayant des visas de travail qui leur permettront de poursuivre leurs contributions à notre pays."

FATIMA GOSS GRAVES, PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE, NATIONAL WOMEN'S LAW CENTER

"Nous sommes très heureux de l'action exécutive prise aujourd'hui par le président Biden, qui empêchera les familles d'être déchirées, leur fournira une autorisation de travail et leur donnera accès à une voie vers la citoyenneté. Les immigrés sans papiers constituent l'épine dorsale de l'infrastructure de ce pays, notamment en fournissant des soins vitaux aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, mais nombre d'entre eux risquent toujours d'être expulsés.

"Il s'agit d'une étape importante dans la réparation de notre système d'immigration défaillant. Cela dit, nous sommes toujours déçus que l'administration ait signé un décret il y a quelques semaines qui a apporté des changements néfastes à la procédure d'asile, et nous demandons instamment à l'administration de faire marche arrière sur ces changements sans délai".

DELIA C. RAMIREZ, REPRÉSENTANTE DÉMOCRATE DE L'ILLINOIS ET ÉPOUSE D'UN BÉNÉFICIAIRE DU DACA

"Depuis mon entrée en fonction en 2023, j'ai toujours appelé à une action de l'exécutif et du Congrès pour protéger les Dreamers et soulager les immigrés sans papiers à long terme à travers la nation. En tant que seul membre du Congrès issu d'une famille à statut mixte, le travail visant à maintenir les familles et les communautés ensemble est profondément personnel."

"Aujourd'hui, le président Biden a prouvé qu'il pouvait être le président que nous avons élu en apportant une aide à des milliers de familles à statut mixte, comme la mienne, et aux Dreamers, comme mon mari Boris Hernandez. Alors que beaucoup d'entre nous espéraient que l'action serait plus étendue, l'action d'aujourd'hui est le changement de politique positif le plus important pour les immigrants et leurs familles depuis le programme DACA en 2012. Cela n'aurait pas été possible sans les défenseurs qui se sont battus sans relâche pour réaliser ce moment. Maintenant, nous devons nous appuyer sur cette victoire historique et fournir une aide urgente à la communauté immigrée au sens large, protéger l'asile, délivrer des permis de travail pour tous et élargir les voies d'accès à la citoyenneté."

RICK SCOTT, SÉNATEUR RÉPUBLICAIN DE FLORIDE

"C'est une erreur.

"Je viens d'un État d'immigration. Nous aimons l'immigration. Mais il doit s'agir d'une immigration légale. Il s'agit de personnes qui sont venues ici illégalement, elles ne devraient donc pas bénéficier d'une voie d'accès à la citoyenneté. Il ne devrait pas y avoir d'amnistie. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Il permet à toutes ces personnes d'entrer ici illégalement. Il permet à la drogue de passer la frontière, aux criminels d'entrer, et ensuite il veut donner une voie d'accès à la citoyenneté, et c'est une erreur.

APRIL VERRETT, PRÉSIDENTE, SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION

"En tant que syndicat représentant le plus grand nombre de travailleurs immigrés, le SEIU applaudit l'action exécutive du Président Biden visant à fournir des permis de travail aux immigrés sans papiers mariés à des citoyens américains et à les protéger de l'expulsion, ainsi que leurs enfants. En raison de détails techniques dans notre système d'immigration défaillant, ces personnes n'ont pas pu travailler légalement et leurs familles ont été forcées de vivre dans la crainte constante d'être séparées. L'action entreprise aujourd'hui n'apportera pas seulement un soulagement considérable à leurs familles, mais contribuera à construire une nation plus forte, plus prospère et plus équitable".