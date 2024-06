PRAGUE (Reuters) - Quatre personnes sont mortes et plus de 20 autres ont été blessées mercredi soir dans un accident ferroviaire survenu à Pardubice, en République Tchèque, lorsqu'un train de passagers et un convoi de marchandises sont entrés en collision, ont indiqué des responsables gouvernementaux et des représentants des services d'urgence.

Au moins trois personnes ont été grièvement blessées dans l'accident qui s'est produit mercredi en fin de soirée, a indiqué le ministre tchèque de l'Intérieur, Vit Rakusan.

Le train de passagers, exploité par l'entreprise RegioJet, effectuait la liaison entre Prague et la ville de Kosice, dans l'est de la Slovaquie, selon l'administration ferroviaire.

Le service d'incendie et de secours de République tchèque a déclaré que plus de 300 personnes se trouvaient à bord du train. Des dizaines de policiers, de pompiers et de membres des services d'urgence ont été déployés sur les lieux de l'accident.

Des images diffusées sur le site d'information idnes.cz montraient au moins un wagon ayant déraillé.

La télévision publique tchèque a rapporté les propos d'un porte-parole des pompiers, qui a déclaré que le train de marchandises transportait du carbure de calcium, mais que les deux premiers wagons étaient vides et qu'aucune fuite n'avait été signalée.

Le ministre des Transports, Martin Kupka, a annoncé lors d'un point presse qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

