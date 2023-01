République tchèque-Babis acquitté dans un procès pour fraude avant la présidentielle

PRAGUE, 9 janvier (Reuters) - Le milliardaire tchèque et ancien Premier ministre Andrej Babis a été acquitté lundi à l'issue d'un procès pour fraude aux subventions européennes, améliorant ainsi ses perspectives à quelques jours d'une élection présidentielle dont il est l'un des favoris.

Le ministère public avait requis une peine de prison avec sursis et une amende à l'encontre d'Andrej Babis, qu'il accusait d'avoir illégalement utilisé deux millions d'euros de fonds de l'Union européenne pour construire un centre de loisirs et de conférences près de la capitale Prague.

Andrej Babis, qui n'était pas présent lors du jugement lundi, a toujours contesté avoir agi de manière illégale.

"Tout le procès est fabriqué, c'est une affaire politique, aucune preuve n'a été présentée", a-t-il déclaré vendredi aux journalistes alors qu'il quittait la salle d'audience du tribunal.

L'homme d'affaires, qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, est devenu par la suite ministre des Finances puis Premier ministre à la tête du parti populiste ANO. Il a été écarté du pouvoir fin 2021 par une coalition d'opposition menée par l'actuel chef du gouvernement Petr Fiala.

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu les 13 et 14 janvier. Outre Andrej Babis, l'ancien chef d'état-major de l'armée tchèque et du Comité militaire de l'Otan Petr Pavel et l'économiste et universitaire Danuse Nerudova figurent parmi les favoris.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour entre les deux candidats arrivés en tête aura lieu les 27-28 janvier. (Reportage Robert Muller, rédigé par Jan Lopatka; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)