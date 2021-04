Résilience et conquête clients pour Everwin en 2020

ETAMPES, France, 02 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everwin, éditeur français de logiciels de gestion dédiés aux TPE, PME et ETI de services, annonce un chiffre d’affaires 2020 de 15,2 millions d’euros montrant sa résilience dans un contexte de crise.

Avec 157 nouveaux clients en 2020, Everwin continue de renforcer sa position de leader sur le marché des prestataires de services intellectuels, industriels et BTP en France et confirme la pertinence de sa stratégie de verticalisation et de décentralisation.

Pour 2021, Everwin prévoit de poursuivre sa croissance pour dépasser les 16 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Stratégie locale et de verticalisation métier

Le chiffre d’affaires d’Everwin est en croissance et le nombre d’entrées en commande également ce qui montre sa forte capacité de résilience dans un contexte de crise. Everwin a traversé l’année 2020 en s’adaptant sans cesse pour assurer une continuité de services à ses clients.

Ses 26 ans d’existence lui permettent de s’appuyer sur une part de récurrence importante puisqu’elle représente un peu plus de 50% du CA 2020. Plus d’une vente sur deux se fait désormais en SaaS, et pour certaines offres c’est la quasi-totalité des ventes qui s’effectue en SaaS !

« L’année 2020 nous a confirmé la pertinence de notre stratégie de verticalisation et de décentralisation. Notre offre GX-BTP dédiée aux métiers du bâtiment a ainsi connu une croissance d’entrées en commande de 57% en 2020 par rapport à 2019, et pour GX-MOE dédiée aux architectes c’est +33% ! Notre présence locale avec 9 agences en France a aussi permis de maintenir de bons résultats puisque nous ne sommes pas dépendants d’une seule région. » indique Tony Pénochet, Vice-président exécutif d’Everwin.

Les autres produits de la gamme Everwin contribuent également à ce bilan positif avec notamment une croissance des entrées en commande de 72% pour le portail web iVision.

En 2020, ce sont 157 nouvelles entreprises de services qui ont choisi les solutions Everwin et l’effectif d’Everwin atteint aujourd’hui 160 collaborateurs.

Croissance organique et croissance externe

Malgré le contexte, Everwin maintient des objectifs ambitieux de croissance organique et se structure pour les atteindre. « De nouvelles verticalisations métiers d’Everwin SX vont voir le jour en 2021 pour toujours mieux adresser notre marché des sociétés de services avec des offres dédiées. Nos agences vont également renforcer leurs effectifs pour être toujours au plus près de nos clients et les servir au mieux. », précise Tony Pénochet.

A cette croissance organique, Everwin souhaite ajouter de la croissance externe et se positionne avec une stratégie d’acquisition dans les mois et années à venir.

« Conformément à notre stratégie avec le groupe Harris, rejoint en août 2020, Everwin est en recherche active d’acquisition sur le marché. La société est prête à accueillir en son sein d’autres éditeurs de logiciels avec des offres complémentaires ou additionnelles. Plusieurs projets sont à l’étude et l’objectif serait d’effectuer au moins une acquisition d’ici fin 2021. » conclut Tony Pénochet.

Contact

Coralie EXBRAYAT – 04 37 47 55 59 – c.exbrayat@everwin.fr