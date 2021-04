Restaurants Canada et Uber Eats fournissent un million de dollars en bourses d'aide à 400 restaurants canadiens

TORONTO, 09 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette semaine, Restaurants Canada et Uber Eats ont distribué des boursed d’aide totalisant un million de dollars à 400 restaurants canadiens indépendants. Ce programme s’inscrit dans un partenariat annoncé en février visant à fournir un soutien à des restaurants qui ont été forcés de fermer leurs salles à manger ou de réduire leur capacité. Appelé « Programme de secours Mangeons local », cette initiative d’Uber Eats au Canada est destinée à appuyer les restaurants en cette période critique.

« Nous venons de passer le cap de la première année de la pandémie de COVID-19 au Canada et il n’a jamais été aussi important de soutenir l’industrie de la restauration et d’aider à garder les cuisines ouvertes, commente la directrice générale d’Uber Eats Canada, Lola Kassim. Nous sommes fiers de faire équipe avec Restaurants Canada dans le cadre de ce programme et d’offrir notre soutien à 400 restaurateurs de toutes les régions du pays. Cette initiative fait partie de nos efforts soutenus pour faire notre part et appuyer les milliers de restaurants canadiens qui sont le cœur et l’âme de nos quartiers. »

Des 1 500 demandes qui ont été reçues de toutes les régions du pays rien que durant la première semaine, 400 restaurants ont été sélectionnés en fonction de leur besoin financier. Le concours était ouvert aux restaurants comptant moins de cinq emplacements, employant un maximum de 50 personnes par emplacement et ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à trois millions de dollars par emplacement en 2020. La préférence a été accordée aux restaurants qui ont également s’impliquent auprès de leur communauté.

« La réponse à la subvention a été incroyable, mais cela ne fait que démontrer le besoin d’un soutien continu pour les restaurants partout au pays, note Todd Barclay, président-directeur général de Restaurants Canada. Le rétablissement de la restauration sur place demeure plus long que prévu, et grâce aux alliés de notre industrie comme Uber Eats, cette subvention permettra à ces restaurants de continuer à servir leurs communautés en toute sécurité.

Les commentaires reçus des lauréats sont nombreux; beaucoup ont exprimé le fait que les options de livraison les ont sauvés durant la pandémie. D’autres ont noté que ce soutien a non seulement facilité leurs activités, mais également amélioré le moral de leur personnel.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu la subvention; c’est une excellente chose sur le plan financier, mais le véritable avantage est que cela a remonté le moral de tous les employés en leur donnant le sentiment que nous sommes tous dans le même bateau. » - Lorenzo Lepore, directeur général, Vancouver Alpen Club, Vancouver, CB

« Nous sommes heureux d’être choisis pour recevoir l’une des subventions du programme Mangeons local. Nous avons été récipiendaires de la désignation Top Eats d’Uber Eats au cours des derniers mois; ceci témoigne de la façon dont Uber Eats fournit son soutien et son engagement à la communauté, particulièrement pour les restaurants touchés par la pandémie. » - Chef Jimmy, Aroma Bistro 741, Winnipeg, MB

« Merci à Restaurants Canada et à Uber Eats pour leur généreux soutien et leur engagement envers les restaurants locaux. Uber Eats est notre partenaire de livraison favori depuis son arrivée à Ottawa en 2016. Ils nous ont fourni un point de vente immédiat et fiable durant les premières semaines de confinement. Nous sommes très reconnaissants envers nos fidèles clients Uber Eats et sommes heureux de pouvoir les servir durant cette période difficile que nous traversons tous ensemble. » Johny Bonney, directeur général, The King Eddy, Ottawa, ON

« Notre expérience avec le programme de Restaurants Canada et d’Uber Eats visant à redonner à leur communauté a été très appréciée. En ces temps difficiles, Uber Eats nous a offert quelque chose de généreux et d’inattendu. » - George Michakis, propriétaire, La Belle Province (Bellepros), Montréal, QC

« Les programmes qui offrent un soutien supplémentaire aux entreprises comme la mienne durant cette période d’incertitude ont été le coup de pouce qui m’a donné la stabilité nécessaire pour continuer. En plus du coussin financier qu’offre une subvention, ce type d’action de proximité remonte également le moral des troupes même une fois l’argent dépensé. » - Erin Schwanz, propriétaire, Fortune Doughnut, Halifax, NÉ

Uber Eats a annoncé ces bourses d’aide dans le cadre d’un programme de sept millions de dollars s’échelonnant sur cinq mois destiné à aider les restaurants indépendants. Ce programme stimule la demande pour les restaurants locaux en aidant ceux qui sont touchés par la deuxième et maintenant la troisième vague de COVID-10, notamment en prolongeant jusqu’au 30 juin 2021 l’absence de frais pour les commandes pour emporter et la réduction des frais à 7,5 pour cent pour les commandes en ligne, ainsi que le renoncement aux frais sur les paiements quotidiens pour aider les restaurants avec leur trésorerie.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d’études, de représentation, de ressources et d’événements à l’intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 95 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, était la principale source de premiers emplois au Canada et servait 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays. Depuis, l’industrie a perdu des centaines de milliers d’emplois et des milliards de dollars de chiffre d’affaires en raison des impacts de la COVID-19.

À propos d’Uber Eats

Uber Eats est une plateforme de livraison de repas sur demande qui permet à des millions de gens partout dans le monde de commander de leurs restaurants favoris en ligne. Nous faisons équipe avec quelque 400 000 restaurants dans plus de 6 000 villes, 45 pays et six continents qui préparent des mets pour tous les goûts et toutes les occasions. Des spécialités locales aux marques nationales populaires, Uber Eats donne accès à des millions de plats, en moyenne en moins de 30 minutes.

For more information contact:

