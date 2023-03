C'est finalement le temps utile pour Vasyl Kurlyshchuk de partir.

Lorsque l'équipe d'évacuation du service d'urgence de l'État ukrainien est arrivée devant la porte de sa petite maison dans le village de Kalynivka, dans l'est du pays, mardi, l'homme de 74 ans a commencé à trier lentement ses papiers et ses albums de photos défraîchis.

Une voisine, Vera, est venue lui dire au revoir. Elle allait rester dans la colonie et voulait savoir si M. Kurlyshchuk emportait avec lui sa batterie à énergie solaire. Il a répondu par l'affirmative, et elle est partie en faisant ses adieux.

À l'extérieur, le bruit de l'artillerie en provenance des positions ukrainiennes et le grondement des obus tirés du côté russe de la ligne de front, à moins de 4 km à l'est, rappellent les dangers qu'il y a à rester.

M. Kurlyshchuk vivait dans la maison depuis plus de 20 ans, mais il prévoyait maintenant de se rendre à Kiev pour rejoindre son fils, parti six semaines plus tôt. Ne sachant pas quand il pourra revenir en toute sécurité, il a rassemblé ses documents et ses photos en noir et blanc.

Il a été recueilli par une équipe de secouristes dirigée par Artur Spytsyn, chef du département de prévention des urgences de la branche Bakhmut du service national d'urgence de l'État.

Située juste à l'est de Kalynivka, Bakhmut est une ville qui, depuis le mois d'août, est devenue le champ de bataille le plus sanglant de la guerre de 13 mois entre les forces russes et ukrainiennes, des milliers de soldats des deux camps y ayant été tués.

Lui-même originaire de Bakhmut, Spytsyn fait partie des dizaines de fonctionnaires et de bénévoles qui risquent quotidiennement leur vie pour évacuer les personnes se trouvant dans des endroits dangereux près des lignes de front.

"En général, tout le monde est en train d'évacuer", a déclaré ce jeune homme de 32 ans à Reuters, à l'intérieur de la maison de Kurlyshchuk.

"La seule question est celle du temps utile et des conditions de l'évacuation. Les gens ont maintenant la possibilité de faire leurs valises, de réfléchir à ce qu'ils vont emporter avec eux", a-t-il ajouté, précisant que cela était préférable à un départ à la dernière minute.

Les employés des services d'urgence ont évacué plus de 10 000 personnes des localités des régions de Donetsk et de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle le 24 février de l'année dernière, et de nombreuses autres familles ont trouvé un moyen de sortir par leurs propres moyens ou avec l'aide de bénévoles.

PERSONNE NE BRONCHE

De nombreux habitants âgés de Kalynivka et de la ville voisine de Chasiv Yar, toutes deux englobées dans le conflit alors que les forces russes progressent vers l'ouest pour tenter d'encercler la ville de Bakhmut, affirment qu'ils n'ont nulle part où aller et qu'ils n'ont aucune envie de partir.

Ce qui est aujourd'hui ordinaire pour les centaines de personnes qui restent à Chasiv Yar sur une population d'avant-guerre de quelque 13 000 habitants serait extraordinaire ailleurs.

Personne ne bronche lorsque les canons de la ville et de ses environs tirent en direction des Russes.

De nombreuses maisons et bâtiments administratifs ont été gravement endommagés et les habitants dépendent de l'aide humanitaire et des points de distribution d'eau pour survivre. Mardi, des journalistes de Reuters ont vu une maison en feu dans la ville après avoir été touchée.

Au milieu du bruit de la guerre, Olena, qui n'a donné que son prénom, s'est assise sur un banc à l'extérieur de son immeuble et a discuté avec deux amies. Elles avaient préparé du thé et de la soupe ensemble plus tôt dans la journée sur un petit feu de bois extérieur.

"Vera a été évacuée vers Poltava, mais beaucoup de gens sont restés", a déclaré cette femme de 67 ans, en montrant sur son smartphone des photos de son amie, qui a quitté Chasiv Yar pour un endroit plus sûr.

"Nous aimerions nous revoir, mais c'est la guerre.

Ses yeux se sont remplis de larmes tandis que son voisin Valerii Zolotov était transporté hors de l'immeuble sur une couverture et dans le camion de sécurité blindé des services d'urgence, conçu à l'origine pour transporter de l'argent liquide vers et depuis les banques.

Deux autres résidents sont également montés dans le véhicule, décidant à la dernière minute de partir.

Olena et ses amis ont donc perdu trois visages familiers alors qu'ils poursuivaient leur vie à Chasiv Yar.