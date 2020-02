Bourse de Paris : Rester sur le marché ou le quitter, telle est la question

La panique boursière est due à l'émergence de nouveaux foyers d'infection, qui montrent que des parties du monde qui paraissaient relativement sécurisées ne le sont pas. Surtout, ces foyers ont introduit dans l'esprit des populations, notamment occidentales, un nouveau paradigme : "l'épidémie peut m'atteindre".

Pire, elle pourrait atteindre les Américains malgré les super-pouvoirs de protection de Donald Trump. Allant à l'encontre des déclaration twittoresques du Président, les autorités sanitaires américaines (CDC) ont déclaré hier soir que l'épidémie de coronavirus se propagera probablement aux Etats-Unis et que les organisations privées et publiques devraient préparer des plans de précaution.

Economiquement, les révisions baissières d'objectifs d'entreprises vont se poursuivre. Les organisations étatiques vont commencer à réviser leurs anticipations de croissance. Les statistiques macroéconomiques seront mauvaises. On peut même envisager des pénuries d'approvisionnement. Et vers qui croyez-vous que les investisseurs vont se tourner à cause de cet enchaînement catastrophe ? La banque centrale américaine pardi. Quand il n'y a plus aucun espoir et que les autres options ont été écartées, la Fed est devenue la bouée de sauvetage des marchés. Nous en reparlerons à coup sûr dans les jours à venir.

Pour finir sur une note moins pessimiste, les autorités chinoises déplorent encore 52 décès hier, mais c'est le niveau le plus bas depuis trois semaines, avec un plateau qui tend à se confirmer sur le nombre de personnes contaminées, en tenant compte des guérisons. L'OMS a d'ailleurs salué la façon dont les autorités locales ont rattrapé leur retard pour confiner l'épidémie. Le nombre de cas actifs dans le monde, c’est-à-dire le nombre de patients infectés à ce jour, est en déclin à 48 183 contre 58 747 au pic du 17 février (source Worldmeters, dans la case "cas actifs") : c'est évidemment dû en grande partie à la Chine, mais cela prouve que des mesures vigoureuses permettent d'obtenir des résultats. L'évolution des statistiques en Corée et en Italie permettra de jauger l'efficacité de la prise en charge dans des pays avancés mais ne disposant pas de prérogatives totalitaires (paradoxalement, l'opinion publique a l'air de penser, après avoir largement critiqué la gestion de la crise par Pékin, que les autres pays ne seront pas capables de faire aussi bien).

En bourse, les indicateurs avancés sont divergents ce matin, avec du vert aux Etats-Unis et du rouge en Europe. Toute cela reste fragile.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'immobilier neuf (16h00) et les stocks pétroliers hebdomadaires (17h00) animeront la séance aux Etats-Unis, avec deux interventions de banquiers centraux de la Fed lors d'événements publics (Kaplan et Kashkari).

L'euro reste ferme à 1,0876 USD, tandis que l'or remonte légèrement à 1644 USD. Le baril est stable après avoir été attaqué, avec un WTI sur les 50 USD et un Brent à 55,15 USD. Le 10 ans US affiche 1,35% de rendement. Le Bitcoin recule à 9209 USD.

Les principaux changements de recommandations

Anheuser-Busch Inbev : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant 71 EUR.

Arkema : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 110 EUR.

Basler : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 51 EUR.

Britvic : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 1210 GBp.

Carlsberg : Goldman Sachs reprend le suivi à la vente en visant 930 DKK.

Coca-Cola HBC : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant 2940 GBp.

Davide Campari : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant neuf euros.

Diageo : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 3600 GBp.

Fevertree : Goldman Sachs démarre le suivi à la vente en visant 1350 GBp.

HeidelbergCement : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 63 EUR.

Heineken : Goldman Sachs reprend le suivi à neutre en visant 106 EUR.

ISRA Vision : Pareto Securities passe d'acheter à conserver en visant 50 EUR.

MTU Aero Engines : DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit à 242 EUR.

Pernod Ricard : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 195 EUR.

Prudential Plc : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 1600 GBp.

Rémy Cointreau : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 125 EUR.

UCB : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 97 à 111 EUR.

Vivendi : HSBC passe de conserver à achat en visant 29 EUR.

L’actualité des sociétés

Thales, Danone, Hermès, Peugeot, Edenred, bioMérieux, Suez... toutes ces entreprises ont publié leurs résultats 2019 ce matin et la plupart font un point sur l'impact du coronavirus sur leurs activités. Worldline ajuste comme prévu les termes de son OPA sur Ingenico pour tenir compte du versement à venir d'un dividende de 1,20 EUR par sa cible, désormais valorisée 121,90 EUR l'action. JCDecaux réclame 40 M€ à la République Tchèque dans le cadre d'une procédure arbitrale. Europcar atteint ses objectifs 2019 révisés et vise 300 à 310 ME d'Ebitda cette année. TechnipFMC versera un dividende trimestriel de 0,13 USD. Dongfeng change de représentant au conseil de surveillance de Peugeot. Intrasense pénalisé par le coronavirus en Chine. Les créanciers devront choisir d'ici au 1er avril laquelle des deux options de restructuration de la dette de Cybergun ils choisissent. Maurel & Prom ne trouve pas de réserves probantes sur le puits Kama-1 au Gabon. Auplata monte à 37% du producteur de plomb et d'argent marocain Compagnie Minière de Touissit. Visiomed a finalisé la vente de ses activités de dermocosmétique. Ingenico, AdVini, Nexity, Burelle, Miliboo, PCAS ont publié leurs comptes.

Le patron de Walt Disney, Roberts Iger, quitte la direction générale du groupe, remplacé par Bob Chapek, en restant président des activités de création jusqu'en 2021. Nestlé suspend ses voyages d'affaires jusqu'au 15 mars à cause du coronavirus. Les autorités aériennes américaines ont demandé à Boeing de faire de nouvelles révisions sur des pièces du B737MAX. Lufthansa prévoit de déployer des mesures d'économies pour limiter l'impact du coronavirus sur ses activités. Virgin Galactic prévoit toujours de réaliser son premier voyage dans l'espace cette année. Le co-CEO de Salesforce, Keith Block, démissionne, laissant Marc Benioff seul aux commandes. Iovance Biotherapeutics serait en vente, selon Bloomberg.

Ça publie. Lowe's, Rio Tinto, Iberdrola, Hermès, Danone, Aena, Thales, Wolters Kluwer, Peugeot, Cellnex ou Edenred.