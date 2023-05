Les livraisons ferroviaires vers le port russe de Taman, sur la mer Noire, seront restreintes jusqu'à nouvel ordre, ont annoncé les Chemins de fer russes sur leur site web, après que des responsables russes ont déclaré qu'un dépôt de carburant avait pris feu près d'un pont crucial reliant la Russie continentale à la Crimée.

La compagnie n'a pas précisé la raison de ces restrictions.

La semaine dernière, Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir mis le feu à un dépôt de pétrole à Sébastopol, en Crimée.

Des flammes et de la fumée noire s'échappent de grands réservoirs portant l'inscription "Inflammable" en lettres rouges dans des vidéos de Taman publiées sur les médias sociaux russes, bien que Reuters n'ait pu vérifier de manière indépendante ni les rapports d'incendie ni les vidéos.

Le centre de transbordement de pétrole de Taman, situé de l'autre côté du détroit de Kertch, à l'embouchure de la mer d'Azov et de la mer Noire, a la capacité de traiter 20 millions de tonnes de pétrole brut, de produits pétroliers et de gaz de pétrole liquéfié par an.

En 2022, il a traité 7,3 millions de tonnes de produits pétroliers en provenance de Russie, du Kazakhstan et du Kirghizstan.

Le pont de Crimée, construit par la Russie, qui permet au trafic routier et ferroviaire de traverser le détroit de Kertch, a été endommagé en octobre dernier lors d'une attaque que la Russie a imputée à l'Ukraine, et n'a pas encore été entièrement remis en état.