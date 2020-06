Résultat de l'enquête menée par Organisation Performante sur « l'impact de la crise sanitaire et économique du Covid sur le portefeuille de projets des différentes entreprises »

Organisation Performante, un collectif d’experts permettant d’être plus efficace et performant en entreprise, présente les résultats d’une étude concernant l’impact du Covid-19 sur le portefeuille de projets des différentes entreprises. La méthodologie et l’intégralité de l’étude (textes, chiffres et schémas) sont disponibles en libre accès à l’adresse suivante : https://www.organisation-performante.com/portefeuille-de-projets-et-impact-du-covid/



On a pu constater que le Covid a bouleversé les projets en entreprise, néanmoins, on peut aussi se rassurer en soulignant que toutes les initiatives n'ont pas cessé. On a donc :



· 35 % des interrogés indiquent que la crise et le confinement n’ont eu que peu ou pas du tout d’impact sur les projets en cours

· 50% des projets ont été arrêtés

· et les projets sont globalement ou complètement arrêtés dans 16 % des réponses



Selon les secteurs, bien évidemment, les chiffres varient. La Finance (Banque, Assurance) et les Technologies (ESN, Logiciel) s'en sortent le mieux. Ici, l'activité et les projets semblent continuer et quasiment personne n'évoque d’arrêt. Alors que d'autres secteurs, comme l'industrie, le retail ou encore les services sont quant à eux plus ou moins fortement impactés.



En synthèse :



La crise du Covid-19 a fortement impacté les portefeuilles projet des entreprises qui ont redéployé leurs ressources et dé-priorisé certains projets. On notera dans ce contexte que la priorité a été donnée à la préservation de la continuité d’activité. Mais ce n’est pas tout, de nouvelles initiatives émergent sur les volets liés à l’efficacité opérationnelle et la relation client avec pour objectifs de poursuivre une transformation numérique génératrice de bénéfices concrets : baisse des coûts, amélioration des processus et de la performance de l’entreprise.



Pour en savoir plus www.organisation-performante.com