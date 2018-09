Résultat de l’offre publique d’acquisition de Total sur Direct Energie

Regulatory News:

Après avoir finalisé, le 6 juillet 2018, l’acquisition du bloc de 73.04% du capital de Direct Energie à 42€ par action, Total se félicite des résultats de l’offre publique d’acquisition tels que publiés hier par l’Autorité des Marchés Financiers, dont il résulte que Total S.A. a acquis, au même prix, 9 354 390 actions dans le cadre de la procédure centralisée par Euronext Paris et 1 011 888 actions sur le marché.

Total détiendra 44 417 802 actions Direct Energie représentant 44 820 386 droits de vote, soit 95,37% du capital et au moins 95,33% des droits de vote de cette société.

Une fois les opérations de règlement-livraison des actions apportées à l’offre finalisées, Total a l’intention de demander la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire conformément aux termes de son offre publique d’acquisition du 26 juillet 2018 au prix de 42€ par action coupon attaché.

Total se réjouit d’être ainsi en mesure de tirer le meilleur parti du nouvel ensemble que forment Direct Energie et les autres activités de sa branche Gas, Renewables & Power (GRP). Total accélère ainsi sa stratégie d’intégration de la chaine gaz–électricité en Europe et de développement des énergies bas carbone.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

