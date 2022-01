Résultat définitif de l'OPA amicale de Veolia sur Suez

Regulatory News:

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié lundi 10 janvier le résultat définitif de l’Offre Publique d’Acquisition initiée par Veolia (Paris:VIE) portant sur les actions de la société Suez. Selon les informations communiquées par Euronext Paris, 363 641 261 actions Suez ont été apportées à l’offre. Au total, sur la base du nombre d’actions en circulation au 30 novembre 2021, Veolia est en mesure de détenir 551 451 261 actions, représentant 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez.

Conformément au règlement général de l’AMF, Veolia a demandé la réouverture de l’offre pour une période qui s’étendra du 12 janvier au 27 janvier 2022 (inclus). Cette réouverture permettra aux actionnaires n’ayant pas apporté leurs actions de le faire dans des conditions inchangées.

Veolia confirme par ailleurs son intention de procéder au retrait obligatoire et au retrait de la cote des actions Suez dans l’hypothèse où le nombre d’actions non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires de Suez ne représentent pas, à l’issue de l’offre réouverte, plus de 10 % du capital et des droits de vote de Suez.

La note d’information de Veolia relative à l’offre, telle qu’approuvée par l’AMF le 20 juillet 2021 sous le visa n°21-338, est disponible sur les sites internet respectifs de l'AMF (www.amf-france.org) et de Veolia (www.veolia.com), et peut également être obtenue sans frais et sur simple demande auprès de Veolia (21, rue La Boétie, 75008 Paris, France).

