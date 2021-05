Résultat du vote des résolutions présentées à l'Assemblée Générale Mixte SEB S.A. du 20 mai 2021

Regulatory News:

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de SEB S.A. (Paris:SK) s’est tenue le 20 mai 2021, à huis clos, au siège du Groupe à Ecully, sous la présidence de Monsieur Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE, Président-Directeur Général.

AGO AGE Nombre d'actions disposant du droit de vote 55 309 441 55 309 441 Nombre de droits de vote 81 460 879 81 460 879 Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance 4 324 4 313 Nombre d'actions représentées ou ayant voté par correspondance 45 492 473 45 434 620 Quorum 82,25% 82,14% Nombre de voix représentées ou ayant voté par correspondance 70 576 360 70 478 542 % des voix 86,63% 86,51%

% Pour % Contre Voix

Pour Voix

Contre Abstention Assemblée Générale Ordinaire 1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Adoptée 100% 0,0% 70 566 181 3 392 6 787 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Adoptée 100% 0,0% 70 568 528 913 6 919 3 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et fixation du dividende. Adoptée 99,8% 0,2% 70 444 619 131 611 130 4 Renouvellement du mandat de Mme Yseulys Costes, en qualité d’administratrice. Adoptée 92,1% 7,9% 64 810 068 5 529 620 236 672 5 Renouvellement du mandat de PEUGEOT INVEST ASSETS (anciennement FFP Invest), en qualité d’administrateur. Adoptée 93,9% 6,1% 66 067 274 4 274 888 234 198 6 Renouvellement du mandat de Mme Brigitte Forestier, en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires. Adoptée 97,5% 2,5% 68 681 314 1 786 247 108 799 7 Approbation de la nomination du cabinet DELOITTE & Associés et du cabinet KPMG S.A. en qualité de commissaires aux

comptes titulaires de la Société pour une durée de six exercices. Adoptée 100% 0,0% 70 542 229 32 396 1 735 8 Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Adoptée 93,3% 6,7% 65 606 740 4 730 245 239 375 9 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs. Adoptée 100% 0,0% 70 439 126 22 909 114 325 10 Approbation de l’ensemble des éléments de rémunération visés à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce concernant

l’ensemble des mandataires sociaux pour l’exercice 2020. Adoptée 97,4% 2,6% 68 503 712 1 849 100 223 548 11 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute

nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 au Président-Directeur Général. Adoptée 80,6% 19,4% 56 705 103 13 665 484 205 773 12 Approbation des éléments fixes et variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute

nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 au Directeur Général Délégué. Adoptée 81,9% 18,1% 57 655 638 12 714 866 205 856 13 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions Adoptée 79,1% 20,9% 55 764 477 14 713 947 97 936

% Pour % Contre Voix

Pour Voix

Contre Abstention Assemblée Générale Extraordinaire 14 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’annulation par la Société de ses propres actions. Adoptée 100% 0,0% 70 464 956 13 095 491 15 Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission

d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec maintien

du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Adoptée 80,2% 19,8% 56 556 802 13 921 349 391 16 Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou de

valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel

de souscription dans le cadre d’offres au public. Adoptée 80,1% 19,9% 56 460 627 14 002 646 15 269 17 Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou

des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel

de souscription dans le cadre d’offres visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier. Adoptée 79,9% 20,1% 56 324 487 14 138 789 15 266 18 Limitation globale des autorisations. Adoptée 99,5% 0,5% 70 003 927 362 283 112 332 19 Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de

réserves, bénéfices, primes ou autres sommes, dont la capitalisation serait admise. Adoptée 98,2% 1,8% 69 129 592 1 237 157 111 793 20 Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’attribution d’actions gratuites sous conditions de

performance. Adoptée 83,0% 17,0% 58 307 057 11 923 762 247 723 21 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux

adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise ou de Groupe et/ou à des cessions de titres réservées, avec suppression

du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Adoptée 99,2% 0,8% 69 940 926 536 968 648 22 Modification de l’article 8 des statuts de la Société relative à l’abaissement du seuil statutaire de participation requérant une

notification à la Société en cas de franchissement. Adoptée 78,5% 21,5% 55 307 879 15 170 379 284 23 Mise en conformité des statuts avec la nouvelle codification du Code de commerce issue de l’ordonnance n°2020-1142

du 16 septembre 2020. Adoptée 99,9% 0,1% 70 406 201 72 119 222 24 Pouvoirs pour formalités. Adoptée 100% 0,0% 70 477 238 1 117 187

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2020 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

