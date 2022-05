Résultat semestriel en hausse pour Procimmo Swiss Commercial Fund II

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Procimmo Swiss Commercial Fund II a achevé le premier semestre de l'exercice en cours, clos fin mars 2022, sur un résultat favorable. Les revenus des loyers ont bondi de 20,5% sur un an à 19,47 millions de francs suisses. Le résultat a pour sa part aussi nettement progressé à 15,35 millions, contre 12,94 millions douze mois auparavant.

Au regard des six premiers mois de l'exercice précédent, le rendement des placements a en revanche reculé, passant de 7,35 à 5,34%, indique mardi Procimmo. Au 31 mars 2022, la valeur nette d'inventaire atteignait 121,41 francs suisses par part contre 120,46 francs suisses un an plus tôt et la fortune nette du fonds à 479,57 millions, contre 439,25 millions à l'issue des six premiers mois de l'exercice précédent. Sa fortune totale est passée de 594,75 à 696,94 millions.

Le taux de défaillance des loyers a reculé à 12,45% (13,02%). A fin mars 2022, le fonds immobilier détenait 43 immeubles dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Berne, de Fribourg, des Grisons, de Lucerne, de Soleure, de Thurgovie, de Schwytz, de Zoug et de Zurich.

vj/lk