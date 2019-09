Résultats 1er semestre 2019 - Indigo Group confirme la solidité de son modèle de développement à long-terme

Chiffre d'affaires : €459.0 million, -1.8% (1)

EBITDA : €164.4 million, +4.9% (1)

Marge d'EBITDA : 35.8%, +2.3pts (1)

Résultat opérationnel : €45.2 million, -30.0% (1)

Free Cash-Flow : €77.9 million, -27.3% (2)

Serge Clemente, Président d'Indigo Group, déclare :

“Les résultats du 1er semestre ont confirmé la trajectoire de forte croissance observée les années précédentes, la cession de 6 pays en 2018 et l'évolution des normes comptables ayant eu un impact significatif sur nos principaux agrégats. Nous avons poursuivi le déploiement de notre plan “Goal 2025”, en développant notre portefeuille long-terme dans les zones géographiques où le Groupe détient une position de leader. En France, nous avons acquis en Juin 2019 les activités stationnement de Spie batignolles concessions opérées sous la marque Spie Autocité, nous permettant de densifier notre présence en intégrant des parcs bénéficiant de localisations géographiques de qualité. Nous avons par ailleurs intensifié notre politique d'acquisition de parcs en pleine propriété dans les pays où nous avons des positions fortes. Ce modèle présente l'avantage de générer des cash-flow récurrents élevés sur le long-terme tout en apportant plus de flexibilité en termes de gestion de la politique tarifaire et sur le plan opérationnel.

Avec le support de ses nouveaux actionnaires Mirova et MEAG, aux côtés de Crédit Agricole Assurances, le Groupe continuera de jouer un rôle majeur dans l'avenir de la mobilité, répondant avec les collectivités locales ainsi que les partenaires publics et privés, aux enjeux rencontrés par les villes dans le domaine du transport et de la mobilité individuelle.”

Synthèse

Au cours du premier semestre 2019, Indigo Group a affiché une solide performance financière. Le Groupe a également pris des mesures importantes pour faire progresser son plan stratégique GOAL 2025. Il a renforcé son modèle d'activité dans le domaine des infrastructures, en se concentrant sur les nouvelles concessions et les parcs de stationnement en pleine propriété par l'acquisition de Spie Autocité en France et de parkings en Belgique et en Espagne. En Amérique du Nord, Indigo Group a renforcé sa présence et son portefeuille d'activités en prenant le contrôle de sa participation dans West Park au Canada, en se développant dans l'activité prometteuse de navettes par le biais d'une acquisition aux Etats-Unis et en étendant sa présence avec de nombreux nouveaux contrats. Simultanément, Indigo Group a établi un partenariat avec Sunsea Parking pour pénétrer le marché chinois. Toutes les autres zones géographiques du Groupe ont continué à afficher de bonnes performances opérationnelles.

Au premier semestre 2019, le pôle MDS (Mobility and Digital Solutions) a continué d'accroître sa contribution au chiffre d'affaires d'Indigo Group.

Résumé

Au 30 juin 2019, le Groupe gérait 2 377 019 places de stationnement dans 5 383 parkings (données à 100%, y compris dans les pays où le Groupe est présent via une co-entreprise). 55,3% étaient situés en Amérique du Nord, 19,5% en France, 16,3% dans la zone IBSA, Ibérique et Amérique du Sud (Espagne, Brésil, Colombie et Panama) et 8,9% dans les autres pays du continent européen.

Le chiffre d'affaires Global Proportionate consolidé du Groupe pour le premier semestre 2019 s'élève à 459,0 millions d'euros, en baisse de 3,1% par rapport au premier semestre 2018 à cours de change constants et de -1,8% (-8,5 millions d'euros) à cours de change courants. Hors cession des activités du Groupe au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie qui a représenté 33,7 millions d'euros au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires progresse de 4,4% (19,2 millions d'euros) à cours de change constants.

Les pays d'Europe continentale (Belgique, Luxembourg et Suisse) et de la zone Amérique du Nord contribuent fortement à la croissance à cours de change constants avec une croissance du chiffre d'affaires de 29,1% en Europe continentale et de 14,3% en Amérique du Nord, tandis que la France, après la fin de plusieurs contrats fin 2018 et les événements liés aux Gilets Jaunes, est en baisse de 3,5% et la zone Ibérique et Amérique du Sud en baisse de 5,6% par rapport au 1er semestre 2018 du fait de changements dans la comptabilisation de contrats à loyer variable au Brésil (sans impact sur l'EBITDA). Le chiffre d'affaires du pôle MDS s'établit à 9,2 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 5,6 millions d'euros au premier semestre 2018. Enfin, le chiffre d'affaires des activités du Groupe au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie, dont la cession a été actée fin 2018, avait représenté 33,7 millions d'euros au premier semestre 2018.

L'EBITDA Global Proportionate consolidé du Groupe s'élève à 164,4 millions d'euros au premier semestre 2019, en hausse de 4,8% ou 7,5 millions d'euros à cours de change constants par rapport au premier semestre 2018 et de 4,9% ou 7,7 millions d'euros à cours de change courants. Hors cession des activités du Groupe au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie qui a représenté 8,1 millions d'euros au premier semestre 2018, l'EBITDA progresse de 10,5% (15,6 millions d'euros) à cours de change constants.

La marge d'EBITDA s'établit à 35,8%, en hausse de 2,3 points par rapport au premier semestre 2018 (33,5%). Cette augmentation est principalement due à la première application au premier semestre 2019 de la norme IFRS 16 (19,1 millions d'euros) et malgré la cession des activités du Groupe au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie. Toutes les zones géographiques internationales ont largement contribué à la croissance à cours de change constants, avec une hausse de l'EBITDA de 38,8% (18,3% pré IFRS 16) en Europe continentale, 127,1% (13,3% pré IFRS 16) en Amérique du Nord et 33,3% (17,7% pré IFRS 16) dans la zone Ibérique et Amérique du Sud. En France, l'EBITDA a baissé de 1,5% (- 6,3% pré IFRS 16) principalement impacté par la baisse du chiffre d'affaires. L'EBITDA du pôle MDS s'établit à -7,7 millions d'euros au premier semestre 2019 contre -6,2 millions d'euros au premier semestre 2018, reflétant la poursuite des investissements dans la croissance du pôle de la mobilité.

La marge d'EBITDA après IFRS 16, s'établit à 56,8% en France, 52,7% en Europe continentale, 10,7% en Amérique du Nord et 36,7% dans la zone Ibérique et Amérique du Sud. Ces chiffres reflètent les différents modèles économiques utilisés dans ces deux dernières zones géographiques qui, à l'exception de l'Espagne, concernent principalement des contrats pour lesquels le Groupe n'assume aucun risque de trafic et réalise peu d'investissements mais dégage en contrepartie des marges inférieures.

Le résultat opérationnel Global Proportionate d'Indigo Group a diminué à 45,2 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 64,6 millions d'euros au premier semestre 2018, principalement en raison des dotations aux amortissements et provisions sur le pôle MDS et des dotations aux amortissements liées à IFRS 16.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève à 0,2 million d'euros au premier semestre 2019 contre -2,7 millions d'euros au premier semestre 2018, avec une variation positive de la dette financière nette de 15,5 millions d'euros après le remboursement anticipé d'obligations au premier semestre 2018 qui avait généré une charge financière à caractère non récurrent de 19,8 millions d'euros.

L'endettement financier net IFRS s'élève à 2 104,4 millions d'euros au 30 juin 2019, compte tenu de la distribution de dividendes de 93,1 millions d'euros en mai 2019, contre 1 633,1 millions d'euros au 31 décembre 2018. L'augmentation de la dette reflète l'impact de l'application de la norme IFRS 16 pour 182,62 millions d'euros, une augmentation de la dette liée aux frais fixes de concession de 80,3 millions d'euros principalement due à l'acquisition de Spie Autocité, une augmentation de la dette obligataire provenant du tap de 100 millions d'euros de l'emprunt obligataire émis en avril 2028 et une variation de la trésorerie nette de -116,7 millions d'euros en juin 2019. Le Free Cash-Flow IFRS du Groupe Indigo s'établit à 77,9 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 107,1 millions d'euros au premier semestre 2018, avec un Cash Conversion Ratio de 50,1% au premier semestre 2019 (et 66,3% hors intégration de Spie Autocité et IFRS 16) contre 70,4% au premier semestre 2018.

Perspectives d'avenir

A périmètre comparable, le groupe anticipe une poursuite de la croissance de son niveau d'activité pour l'ensemble de son activité 2019 à travers ses deux Business Lines :

Stationnement Parcs, Voirie et activités connexes dans nos parcs (services à la voiture, au quartier, à la personne) avec l'ambition d'offrir aux villes une solution globale, Mobility and Digital Solutions (MDS) avec l'objectif d'offrir des solutions de stationnement digitalisées (OPnGO), de mobilité individuelle partagée et propre (vélo, trottinette, scooter, voiture) via une plateforme et des batteries communes (INDIGO® weel) ainsi que des solutions de mobilité partagée pour les villes (Smovengo)

Avec ces deux Business Lines, Indigo Group se positionne clairement comme interlocuteur privilégié des villes pour les solutions de mobilité individuelle, comme indiqué dans son plan stratégique GOAL 2025.

Les principaux axes stratégiques du plan Goal 2025 sont de :

Consolider par croissance organique notre modèle concessif long terme et pleine propriété dans les pays clés afin d'assurer des Cash-Flows récurrents sur le long terme,

Intensifier nos investissements par croissance externe dans les grands pays pour nous permettre de maintenir ou d'acquérir une position de leader ou co-leader,

Utiliser notre expertise de l'international, en nous appuyant sur nos trois plateformes existantes (Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud) pour pénétrer le marché asiatique,

Poursuivre notre politique d'innovation et de qualité centrée sur nos clients,

Devenir un leader du digital et de la mobilité individuelle en nous appuyant sur nos deux entités phares : OPnGO et INDIGO® weel.

Nous continuerons à travailler avec les villes et les collectivités locales en investissant dans nos parcs de stationnement pour les préparer à l'évolution de la technologie automobile, aux nouvelles formes de mobilité ainsi qu'aux nouveaux services du dernier kilomètre dans les villes, ce qui devrait entraîner un changement positif dans notre modèle économique. Nous poursuivrons également l'expansion de notre empreinte géographique, conformément à notre stratégie.

Les comptes consolidés non audités ainsi que le management report au 30 juin 2019 sont disponibles en français et en anglais sur le site internet www.group-indigo.com dans la rubrique Investisseurs / Résultats financiers.

La présentation des résultats du 1er semestre 2019 qui sera commentée dans le cadre de la conférence téléphonique investisseurs organisée le mardi 24 Septembre à 10h00 CET, est disponible dans la rubrique Investisseurs / Présentations investisseurs.

A propos des données financières publiées

Afin d'améliorer la lisibilité et la présentation de sa performance, le Groupe présente des données opérationnelles (chiffre d'affaires, EBITDA, Résultat Opérationnel) qualifiées de « Global Proportionate » (GP), ces dernières intégrant la quote-part des activités du Groupe dans les co-entreprises qu'il détient (principalement aux USA, en Colombie, au Panama et Smovengo) comme si elles étaient consolidées par intégration proportionnelle et non par la méthode de la mise en équivalence, cette dernière étant appliquée pour la préparation des comptes consolidés, conformément aux normes IFRS.

A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 47,1% par Crédit Agricole Assurances, 32,9% par Mirova, 14,2% par MEAG, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

