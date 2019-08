Résultats 1er semestre 2019 du Groupe Arkéa

Communiqué de presse

Résultats semestriels

Le groupe Arkéa poursuit son développement

et confirme sa grande solidité financière

Brest, le 28 août 2019 - Le Conseil d'administration du groupe a arrêté les comptes du premier semestre de l'exercice 2019. Le groupe Arkéa poursuit son développement et présente à nouveau de très belles performances ainsi qu'une solidité financière remarquable. Ces résultats confirment la pertinence de son modèle de banque coopérative et collaborative, au service de ses sociétaires et clients.

Après une année 2018 record, le premier semestre 2019 confirme la très belle trajectoire du groupe, avec une nouvelle fois des performances commerciales de très bonne facture ainsi que des ratios qui attestent de la solidité financière du groupe.

Une très belle dynamique commerciale qui confirme l'attractivité du groupe

Sur le plan commercial, le groupe Arkéa consolide ses positions. L'ensemble des indicateurs de performance progresse sur le premier semestre 2019 :

Le portefeuille clients est en hausse de 1,8 % sur la période. Il s'élève à 4,6 millions de sociétaires et clients. Le groupe comptabilise ainsi 128 600 nouveaux clients.

Les encours de crédits bruts progressent de 5,2 % pour atteindre 59,5 milliards d'euros. Une augmentation portée par une production qui s'élève à 7,7 milliards d'euros au premier semestre 2019 (contre 6,3 milliards d'euros au premier semestre 2018), toutes familles de crédits confondues : crédits aux professionnels et aux entreprises, aux particuliers et aux collectivités.

L'encours global d'épargne est également en hausse de 5,7 % par rapport à fin décembre 2018 pour s'établir à 117,5 milliards d'euros.

Les primes des contrats d'assurance de biens et de personnes s'établissent à 208 millions d'euros, en progression de 11 millions d'euros par rapport au premier semestre 2018 (+ 5,7 %).

Des indicateurs financiers qui attestent de la solidité du groupe

Le PNBA progresse de 3,1 % par rapport au premier semestre 2018, à son plus haut niveau historique, soit 1,1 milliard d'euros. Cette nouvelle hausse des revenus est portée notamment par les activités d'assurances et de gestion d'actifs du groupe au premier semestre 2019.

Au 30 juin 2019, le résultat net part du groupe s'établit à 244 millions d'euros, équivalent à celui du premier semestre 2018, qui constituait un record.

Le coefficient d'exploitation reste stable sur les cinq derniers arrêtés semestriels, et s'établit à 69,2 % au 30 juin 2019, confirmant la croissance rentable du groupe.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One, qui s'élève à 17,5 %, est toujours largement supérieur aux exigences règlementaires et parmi les plus élevés de la place bancaire.

Le total de bilan du groupe Arkéa augmente de 9 % par rapport au 31 décembre 2018, pour atteindre 147,4 milliards d'euros.

A propos du groupe Arkéa

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…).

Avec 10 500 salariés, 3 000 administrateurs, 4,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 147 milliards d'euros de total de bilan, le groupe Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.

Plus d'informations sur www.arkea.com

