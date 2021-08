Résultats 1er semestre 2021 du groupe Crédit Mutuel Arkéa

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats semestriels

Le Crédit Mutuel Arkéa poursuit sa trajectoire de croissance et confirme l'efficacité de son modèle de développement au service de ses clients et partenaires

Brest, le 26 août 2021 – Le Conseil d'administration du Crédit Mutuel Arkéa a arrêté ce jour les comptes pour le 1er semestre 2021. Dans un contexte général qui demeure marqué par la crise sanitaire, le Crédit Mutuel Arkéa tire parti du rebond de l'activité économique, et affiche une très belle dynamique commerciale qui témoigne de la confiance de ses sociétaires et clients. Par la présentation d'indicateurs financiers de très belle facture, le Crédit Mutuel Arkéa conforte la pertinence de ses choix stratégiques et la résilience d'un modèle de développement original, au service de l'accompagnement des clients et des territoires dans leur transition environnementale et sociétale.

Une très belle dynamique commerciale

Résolument mobilisé sur ses territoires aux côtés de ses sociétaires et clients tout au long de la crise sanitaire, le Crédit Mutuel Arkéa présente des indicateurs d'activité de très bon niveau. La belle dynamique observée sur l'ensemble des métiers est le reflet de la qualité de l'offre et de l'accompagnement des collaborateurs du groupe.

Avec un portefeuille en progression de 1,8 %, soit 85 000 nouveaux clients particuliers et professionnels sur le 1er semestre, le Crédit Mutuel Arkéa compte désormais près de 5 millions de sociétaires et clients. Cette conquête, essentiellement portée par les activités de banque de détail (les banques en ligne Fortuneo et Keytrade, et les réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest notamment) ainsi que par l'activité d'assurance, témoigne de la réussite de la stratégie de diversification conduite par le groupe.

Les encours de crédits bruts s'établissent à 70,1 Md€ (+3,6 %), portés par l'augmentation, par rapport à fin 2020, des encours de crédits habitat, de crédits aux entreprises, aux institutionnels et à la consommation. La production de crédits au 1er semestre 2021 s'élève à 7,7 Md€. Hors Prêts Garantis par l'Etat (PGE), elle progresse de 8,6 % par rapport au 1er semestre 2020. Le groupe accélère notamment la production du prêt « PACT » proposé depuis 2020 par Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels aux PME, ETI, institutionnels et acteurs de l'immobilier. Ce prêt à impact prévoit une économie significative (jusqu'à 20 %) sur les frais financiers, corrélée à l'amélioration par l'emprunteur de ses performances ESG.

L'encours total d'épargne augmente également sur le 1er semestre de 7 %, à 147,3 Md€, avec une collecte nette de 4,6 Md€, contre 2 Md€ au 1er semestre 2020. La collecte nette en assurance-vie profite des actions engagées par le groupe depuis de nombreuses années en faveur d'une diversification de l'épargne vers les unités de compte. Celles-ci représentent 61 % de la collecte brute en assurance-vie, et 37 % de l'encours global. L'épargne financière, portée par Arkéa Investment Services, affiche également un très bon niveau de collecte, qui valorise notamment la stratégie d'innovation produits mise en place pour proposer des classes d'actifs attractives dans l'environnement de taux bas. A fin juin 2021, les encours gérés par la filiale de gestion d'actifs multi-boutiques du groupe s'élèvent à 66 Md€, contre 60 Md€ à fin 2020.

En assurances de biens et de personnes, par rapport au 1er semestre 2020, les primes acquises en portefeuille progressent de 2,8 %, à 224 M€, avec une hausse de 22,6 % des primes sur affaires nouvelles, à 32 M€. Les réseaux externes au groupe représentent 56 % des primes sur affaires nouvelles, et 34 % des primes acquises en portefeuille.

Des résultats qui confirment la pertinence de la stratégie

Les revenus* du groupe, à 1 224 M€, s'inscrivent en hausse de 11,6 % par rapport au 1er semestre 2020, et de 9,7 % par rapport au 1er semestre 2019. Ils reflètent la très bonne dynamique commerciale du Crédit Mutuel Arkéa dans l'ensemble de ses composantes, et de la pertinence de la stratégie de diversification de ses sources de revenus*. La marge nette d'intérêt augmente, en lien avec la baisse du coût du refinancement. Les commissions progressent, portées par la contribution de l'activité crédits et des prestations bancaires en marque blanche. Le pôle BtoB et services spécialisés contribue ainsi à 16 % des revenus* du 1er semestre du groupe, soit 192 M€. La bonne performance du marché de l'assurance-vie et des marchés financiers profite au produit net des activités d'assurance. Quant à l'activité de capital-investissement du groupe, après avoir été fortement impactée en 2020 par les effets de la crise sanitaire, elle enregistre en ce premier semestre un rebond significatif, avec une valorisation des actifs bénéficiant d'un contexte économique plus favorable.

* Produit net banque-assurance (PNBA) et gains sur cessions ou dilution des entreprises mises en équivalence.

Le résultat net part du groupe, à son plus haut niveau historique à 277 M€, progresse de 11,1 % par rapport au résultat net du 1er semestre 2020, qui profitait notamment d'impacts non récurrents. Il est également supérieur, de 13,4 %, à celui du 1er semestre 2019. Le coût du risque s'inscrit en repli de 37,6 % par rapport à la même période de l'an passé, pour s'établir à 53 M€, soit un niveau annuel de 15 points de base rapporté à l'encours des engagements clientèle. Cette évolution du coût du risque dans le contexte de la crise sanitaire reflète la bonne qualité du portefeuille de crédit, ainsi qu'une exposition toujours très limitée aux secteurs considérés comme vulnérables.

Une structure financière solide

Le total de bilan gagne 3,3 % par rapport au 31 décembre 2020, à 174,9 Md€, avec un coefficient d'engagement de 98,5 % (ratio crédits bruts / dépôts).

Les capitaux propres part du groupe augmentent de 4,5 %, à 8,1 Md€. Ils intègrent 2,5 Md€ de parts sociales, en progression de 4,5 % par rapport à décembre 2020, qui illustre la confiance que placent les sociétaires dans le Crédit Mutuel Arkéa.

Le ratio de solvabilité Common Equity Tier One (CET1) à 17,1 %, en progression par rapport au 31 décembre 2020, et le ratio global de solvabilité, à 21,6 % au 30 juin 2021, sont très supérieurs aux exigences réglementaires, et témoignent d'une structure financière extrêmement solide.

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

M€ 30/06/2021 30/06/2021 Variation % Produit net banque-assurance (PNBA) y compris gains sur cession ou dilution des entreprises mises en équivalence 1224 1096 + 128 11,6% Frais de gestion 807 667 + 139 20,9% Coefficient d'exploitation 65,9% 60,9% + 5 points Résultat brut d'exploitation 417 429 - 12 - 2,7% Coût du risque 53 84 - 32 - 37,6% Résultat d'exploitation 365 345 + 20 5,8% Résultat net – Part du Groupe 277 249 + 28 11,1%



« Les performances du Crédit Mutuel Arkéa pour ce premier semestre, auxquelles contribuent l'ensemble des métiers, témoignent de l'attractivité du groupe et de la pertinence de son modèle de développement. Dans ce contexte de fort rebond de l'économie française, nous tirons pleinement profit de la flexibilité, de l'agilité que nous confère notre taille intermédiaire. Notre modèle diversifié et notre structure financière solide vont nous permettre de poursuivre notre développement, au service de nos sociétaires, de nos clients et de l'économie des territoires. Les collaborateurs et administrateurs du groupe sont mobilisés pour accompagner chacun dans la réalisation de ses projets, en apportant une réelle valeur ajoutée en termes d'expertise et de qualité de service. Nous travaillons à la réussite d'une relance durable, forts des convictions de notre plan stratégique Transitions 2024, dévoilé en ce début d'année. Aligné sur notre Raison d'être, il exprime notre ambition collective de renforcer notre impact positif et d'accompagner toutes nos parties prenantes dans leur transition environnementale et sociétale. »

– Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa –

« Avec un résultat à son plus haut niveau historique, et des indicateurs de très bon niveau, le Crédit Mutuel Arkéa affiche une belle trajectoire de croissance. Les fondamentaux sont solides et la performance commerciale témoigne de l'engagement de l'entreprise aux côtés de ses sociétaires et clients, et de la qualité de son offre de produits et services. Le groupe confirme l'efficacité et la pertinence de son modèle de développement, et dispose des atouts indispensables à la réussite de son plan stratégique Transitions 2024, qui place en son cœur les considérations environnementales et sociétales, pour un accomplissement responsable de tous. Notre politique RH dynamique, avec déjà plus de 450 recrutements depuis le début de l'année, souligne notre singularité et traduit, elle aussi, notre objectif de rechercher, dans l'exercice de nos métiers, une performance globale. »

– Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa –

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d'une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, près de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 174,9 milliards d'euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région. Une présentation détaillée des résultats 2020 est disponible sur le site internet du groupe à l'adresse suivante :

